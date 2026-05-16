У Китаї вперше успішно серійно клонували кіз суперпродуктивної породи (відео)

Чотири самці і дві самки елітних високопродуктивних донорів зааненської породи були клоновані групою вчених з Північно-Західного сільськогосподарського і лісівничого університету в провінції Шеньсі (Китай).

Це стало першим успішним прикладом групового клонування таких тварин у країні та великим проривом у технології розведення молочних кіз, повідомляє Xinhua. Середня річна молочна продуктивність цих тварин перевищує 2800 кілограмів на рік.

За словами керівника дослідницької групи Вана Сяолуна, кози-донори продемонстрували значно кращі показники вмісту жиру і білка в молоці, ніж звичайні кози, водночас володіючи стабільною репродуктивною функцією, високою адаптивністю до довкілля і хорошою стійкістю до хвороб.

Використовуючи передову молекулярну систему розведення, яка об'єднує геномну селекцію та клонування соматичних клітин, команда точно виділила високоякісні соматичні клітини та оптимізувала весь процес від створення клітинної лінії та реконструкції ембріона до перенесення ембріона й моніторингу вагітності, зрештою домігшись успішного групового клонування.

Порівняно з традиційними методами розведення, що зазвичай потребують від восьми до десяти років для створення високоякісних популяцій кіз, технологія клонування може значно скоротити цикли розведення та допомогти розв'язати проблеми галузі, такі як повільне розмноження елітних кіз, тривалі інтервали між поколіннями та труднощі збереження бажаних ознак із покоління в покоління.

Шеньсі, де розташований Північно-Західний сільськогосподарський і лісівничий університет, є домівкою для 40% молочного козівництва Китаю і переробляє 80% козячого молока країни.

У 15-му п'ятирічному плані Китаю (2026-2030) передбачено створення диверсифікованої системи продовольчого постачання, включно із зусиллями з підвищення якості та ефективності тваринництва.

