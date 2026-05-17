Самый редкий цвет глаз в мире: его имеют только 2% людей, почему

Люди с зелеными глазами принадлежат к маленькой, уникальной группе среди жителей нашей планеты.

Ученые считают, что еще примерно 10 000 лет назад практически у каждого человека на Земле были карие глаза. Но затем произошла случайная мутация, которая привела к ограничению выработки меланина в радужной оболочке. Таким образом появилось разнообразие цветов глаз у людей, которые мы видим сегодня.

Самый редкий цвет глаз в мире

Согласно Американской академии офтальмологии, самым редким цветом глаз в мире является зеленый. Только у 2% людей, живущих на Земле, зеленые глаза. Причина этого кроется в генах. Когда-то считалось, что цвет глаз определяется всего одним геном. То есть доминантный ген создает определенный цвет глаз. Но даже у родителей с голубыми глазами иногда рождаются дети с карим цветом глаз.

Все цвета глаз в конечном итоге зависят от количества меланина, вырабатываемого в радужной оболочке. Но в этом процессе участвуют десятки других генов, которые взаимодействуют друг с другом сложным образом.

Меланин — это пигмент, который отвечает за цвет кожи, волос и радужной оболочки глаз. Он вырабатывается в клетках меланоцитах из аминокислоты тирозина под воздействием солнечного света.

Радужная оболочка — это тонкая, подвижная диафрагма глаза, расположенная между роговицей и хрусталиком, которая имеет круглое отверстие, зрачок, в центре.

Примерно 75% цвета глаз человека определяется одним геном под названием OCA2, который кодирует выработку основного темно-коричневого меланина. Точнее он участвует в создании меланосом, клеточных структур, которые производят и удерживают меланин.

Еще один важный ген называется HERC2, который существует в различных вариациях. Они могут привести к тому, что ген OCA2 будет вырабатывать меньше меланина, что приведет к более светлому цвету глаз. Ученые говорят, что теперь известно, что цвет глаз представляет собой сложную генетическую особенность, включающую взаимодействие нескольких основных и множества второстепенных генов.

Для формирования зеленых глаз необходимо наличие тонкого сочетания генов, которое обеспечивает нужное количество светло-коричневого пигмента. При этом зеленые глаза вообще не содержат зеленого пигмента. На цвет зеленых глаз влияет желтоватый пигмент липохром в сочетании с небольшим количеством коричневого пигмента, согласно Американской академии офтальмологии. Когда свет отражается этим пигментом определенным образом, он рассеивается, в результате чего появляется характерный зеленый оттенок, который мы видим.

Почему зеленый является самым редким цветом глаз в мире?

Достижение точного генетического баланса, то есть необходимого количества коричневого пигмента и достаточного количества липохрома, требует очень специфической комбинации вариантов множества генов, которую наследует относительно небольшое количество людей.

Хотя людей можно условно разделить по цвету глаз, у двух людей никогда не бывает абсолютно одинакового цвета глаз, говорят ученые. Уникальные особенности глаз человека частично обусловлены сложностью генов, участвующих в пигментации радужной оболочки, а также факторами развития и окружающей среды, которые формируют текстуру и структуру радужной оболочки с течением времени.

При написании материала использованы источники: IFLScience.