Найрідкісніший колір очей у світі: його мають лише 2% людей, чому

Люди із зеленими очима належать до маленької, унікальної групи серед жителів нашої планети.

Учені вважають, що ще приблизно 10 000 років тому практично в кожної людини на Землі були карі очі. Але потім сталася випадкова мутація, яка призвела до обмеження вироблення меланіну в райдужній оболонці. Таким чином з'явилася різноманітність кольорів очей у людей, які ми бачимо сьогодні.

Найрідкісніший колір очей у світі

Згідно з Американською академією офтальмології, найрідкіснішим кольором очей у світі є зелений. Тільки у 2% людей, що живуть на Землі, зелені очі. Причина цього криється в генах. Колись вважалося, що колір очей визначається всього одним геном. Тобто домінантний ген створює певний колір очей. Але навіть у батьків із блакитними очима іноді народжуються діти з карим кольором очей.

Усі кольори очей в кінцевому підсумку залежать від кількості меланіну, що виробляється в райдужній оболонці. Але в цьому процесі беруть участь десятки інших генів, які взаємодіють один з одним складним чином.

Меланін — це пігмент, який відповідає за колір шкіри, волосся і райдужної оболонки очей. Він виробляється в клітинах меланоцитах з амінокислоти тирозину під впливом сонячного світла.

Райдужна оболонка — це тонка, рухома діафрагма ока, розташована між рогівкою та кришталиком, яка має круглий отвір, зіницю, в центрі.

Приблизно 75% кольору очей людини визначається одним геном під назвою OCA2, який кодує вироблення основного темно-коричневого меланіну. Точніше він бере участь у створенні меланосом, клітинних структур, які виробляють і утримують меланін.

Ще один важливий ген називається HERC2, який існує в різних варіаціях. Вони можуть призвести до того, що ген OCA2 вироблятиме менше меланіну, що призведе до світлішого кольору очей. Вчені кажуть, що тепер відомо, що колір очей є складною генетичною особливістю, що включає взаємодію кількох основних і безлічі другорядних генів.

Для формування зелених очей необхідна наявність тонкого поєднання генів, яке забезпечує потрібну кількість світло-коричневого пігменту. При цьому зелені очі взагалі не містять зеленого пігменту. На колір зелених очей впливає жовтуватий пігмент ліпохром у поєднанні з невеликою кількістю коричневого пігменту, згідно з Американською академією офтальмології. Коли світло відбивається цим пігментом певним чином, воно розсіюється, внаслідок чого з'являється характерний зелений відтінок, який ми бачимо.

Чому зелений є найрідкіснішим кольором очей у світі?

Досягнення точного генетичного балансу, тобто необхідної кількості коричневого пігменту і достатньої кількості ліпохрому, вимагає дуже специфічної комбінації варіантів безлічі генів, яку успадковує відносно невелика кількість людей.

Хоча людей можна умовно розділити за кольором очей, у двох людей ніколи не буває абсолютно однакового кольору очей, кажуть учені. Унікальні особливості очей людини частково зумовлені складністю генів, що беруть участь у пігментації райдужної оболонки, а також факторами розвитку і навколишнього середовища, які формують текстуру і структуру райдужної оболонки з плином часу.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.