На Венере смогли выжить 7 гостей с Земли, считают ученые (фото)

Новое исследование предполагает, что как минимум семь космических аппаратов до сих пор находятся на поверхности самой горячей планеты Солнечной системы.

Ученые считали, что космические аппараты, которые приземлились на Венере, должны быть уничтожены из-за экстремальной жары и огромного давления. Но 7 из этих зондов, вероятно, все сохранились до наших дней, хотя были запущены более 40 лет назад. Космические археологи предполагают, что Венера лучше сохраняет человеческие артефакты, чем считалось ранее.

Венера – это самая горячая планета в Солнечной системе, где температура на поверхности достигает 467 градусов Цельсия. При этом атмосферное давление на Венере в 92 раз выше, чем на обычное давление на Земле. Считалось, что эти условия, а также дожди из серной кислоты вместе с геологическими процессами должны уничтожить любой космический аппарат, отправленный на поверхность Венеры. Но новое исследование предполагает, что некоторые зонды могли выжить.Группа космических археологов решила выяснить, насколько хорошо могут сохраняться человеческие технологии, оставшиеся на поверхности Венеры.

Венера – это самая горячая планета в Солнечной системе

В период с 1961 по 1984 год СССР запустил 18 зондов к Венере в рамках программ "Венера" и "Вега". Из них 10 зондов успешно приземлились на поверхность планеты Солнечной системы и смогли проработать достаточно долго, чтобы передать данные и даже фотографии поверхности. Зонд NASA "Пионер-Венера-2", запущенный в 1978 году также успешно приземлился на Венере и более час передавал данные. Такой же подвиг совершил и зонд "Пионер-Венера-1". Предполагалось, что ни один космический аппарат не сможет остаться на поверхности Венеры из-за экстремальных условий окружающей среды, но ученые провели исследование в одной из лабораторий NASA и выяснили, как минимум 7 аппаратов СССР и NASA все еще могут находиться на поверхности очень негостеприимной планеты.

Поверхность Венеры. Фотография советского зонда "Венера-13" Фото: Wikipedia

По словам космических археологов, первые зонды, отправленные на Венеру, были созданы из материалов, которые точно не выдержали условий планеты. Просто никто точно не знал, какие эти условия. Но использование более прочных материалов, таких как титан, в более поздних миссиях, вероятно позволили остаться некоторым зондам на поверхности Венеры, пусть и в деформированном виде.

Как предполагает исследование, ни огромная температура, ни давление, ни серная кислота, ни геологические процессы на Венере не могли сильно навредить этим зондам. Ученые считают, что будущие миссии на Венеру смогут сфотографировать эти зонды на поверхности планеты.

Если данные ученых будут подтверждены, то выжившие космические аппараты будут представлять собой не только часть истории исследования Солнечной системы, но и помогут планировать будущие миссии на другие миры, которые могут быть такими же негостеприимными, как и Венера.

В ближайшие несколько лет запланировано несколько миссий по исследованию Венеры, в том числе миссии NASA DAVINCI и VERITAS, запуск которых предварительно запланирован на 2030 и 2031 годы.

При написании материала использованы источники: Geoarchaeology, IFLScience.