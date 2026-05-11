На Венере дожди из серной кислоты никогда не достигают поверхности планеты: почему (фото)

Благодаря явлению, известному как вирга, которое можно наблюдать на Земле, дожди не достигают чрезвычайно горячей поверхности Венеры.

На Венере идут дожди из серной кислоты, но они испаряются до того, как достигнут поверхности планеты, температура которой достигает 483 градуса Цельсия, пишет Фокус.

На Нептуне и Уране, где атмосфера богата метаном и имеет высокое давление, идут дожди из алмазов. А на планете OGLE-TR-56b, которая находится вне Солнечной системы и расположена очень близко к своей звезде, него идет дождь из расплавленного железа. На планете HD 189733b, где скорость ветра составляет около 8690 км/ч идут дожди из стекла.

На Венере также есть необычный дождь, но он не достигает поверхности планеты. Венера имеет самую горячую поверхность в Солнечной системе после Солнца. Ее температура достигает 483 градусов Цельсия. Таким образом на Венере температура даже выше, чем на первой планете от Солнца – Меркурии. Не в последнюю очередь это связано с тем, что атмосфера Венеры, состоящая в основном из углекислого газа, создает мощнейший парниковый эффект, а потому огромное количество тепла удерживается на планете.

Поверхность Венеры. Фото советского зонда "Венера-13" Фото: Wikipedia

При этом облака Венеры в основном состоят из серной кислоты и на планете идут кислотные дожди. Но эти дожди не достигают горячей поверхности Венеры из-за явления под названием вирга, которое можно наблюдать и на Земле.

Вирга — это дождь, который испаряется, не достигая поверхности планеты. Он представляет собой заметную полосу осадков, выходящую из-под облака. Это следы осадков, которые падают с нижней стороны облака, но испаряются или чем достигнут поверхности планеты. Это происходит, когда проходят через область сухого или теплого воздуха. Испарение о происходит из-за нагревания, вызываемого сжатием воздуха, поскольку давление увеличивается ближе к поверхности планеты.

Вирга на Земле Фото: Wikipedia

Напоминаем, что давление на Венере примерно в 93 раза выше, чем на Земле на уровне моря. На второй планете от Солнца идут дожди из серной кислоты, но застревают в цикле выпадения и исчезают задолго до того, как достигнут горячей поверхности планеты.

