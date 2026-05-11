На Венері дощі з сірчаної кислоти ніколи не досягають поверхні планети: чому (фото)

Завдяки явищу, відомому як вірга, яке можна спостерігати на Землі, дощі не досягають надзвичайно гарячої поверхні Венери.

На Венері йдуть дощі з сірчаної кислоти, але вони випаровуються до того, як досягнуть поверхні планети, температура якої сягає 483 градуси Цельсія, пише Фокус .

На Нептуні та Урані, де атмосфера багата на метан і має високий тиск, ідуть дощі з алмазів. А на планеті OGLE-TR-56b, яка розташована поза Сонячною системою і розташована дуже близько до своєї зірки, на неї йде дощ із розплавленого заліза. На планеті HD 189733b, де швидкість вітру становить близько 8690 км/год йдуть дощі зі скла.

На Венері також є незвичайний дощ, але він не досягає поверхні планети. Венера має найгарячішу поверхню в Сонячній системі після Сонця. Її температура сягає 483 градусів Цельсія. Таким чином на Венері температура навіть вища, ніж на першій планеті від Сонця — Меркурії. Не в останню чергу це пов'язано з тим, що атмосфера Венери, яка складається в основному з вуглекислого газу, створює потужний парниковий ефект, а тому величезна кількість тепла утримується на планеті.

Поверхня Венери. Фото радянського зонда "Венера-13" Фото: Wikipedia

При цьому хмари Венери здебільшого складаються з сірчаної кислоти і на планеті йдуть кислотні дощі. Але ці дощі не досягають гарячої поверхні Венери через явище під назвою вірга, яке можна спостерігати і на Землі.

Вірга — це дощ, який випаровується, не досягаючи поверхні планети. Він являє собою помітну смугу опадів, що виходить з-під хмари. Це сліди опадів, які падають з нижньої сторони хмари, але випаровуються або ніж досягнуть поверхні планети. Це відбувається, коли проходять через область сухого або теплого повітря. Випаровування відбувається через нагрівання, спричинене стисненням повітря, оскільки тиск збільшується ближче до поверхні планети.

Вірга на Землі Фото: Wikipedia

Нагадуємо, що тиск на Венері приблизно в 93 рази вищий, ніж на Землі на рівні моря. На другій планеті від Сонця йдуть дощі з сірчаної кислоти, але застрягають у циклі випадання і зникають задовго до того, як досягнуть гарячої поверхні планети.

Під час написання матеріалу використано джерела: IFLScience.