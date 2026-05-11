Розкрито секрет магнітного поля найбільшого супутника Сонячної системи: такого ніде не бачили

Вчені вважають, що у Ганімеда триває формування ядра, що руйнує уявлення про цей процес, як про відносно швидке явище.

Найбільший супутник Юпітера Ганімед також є найбільшим супутником планети в Сонячній системі. Також це єдиний супутник планети, у якого є магнітне поле. Довгий час астрономи вважали, що магнітне поле Ганімеда виникає через рухи всередині повністю сформованого металевого ядра. Але нове дослідження припускає, що ядро Ганімеда продовжує формуватися через 4,6 мільярда років після народження Сонячної системи. Це, як вважають вчені, пояснює чому у Ганімеда досі збереглося магнітне поле, хоча інші супутники планет втратили його мільярди років тому, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

Магнітні поля зазвичай створюються за допомогою внутрішнього динамо. Це рух електропровідного рідкого металу всередині планети або супутника. Але динамо зазвичай слабшає, щойно планета остигає і завершується формування її ядра. Таким чином у багатьох світів зникає магнітне поле і стає дуже слабким. Наприклад, у Місяця більше немає магнітного поля. Марс також втратив магнітне поле мільярди років тому.

Вважається, що ядра планет формуються відносно швидко. Тепло від інтенсивного накопичення матеріалу під час формування планет зазвичай відокремлює важкі метали від легших порід приблизно за 200 мільйонів років. Щоб зрозуміти, чому Ганімед досі має магнітне поле, вчені створили комп'ютерні моделі для того, щоб відтворити історію супутника Юпітера від початку його історії до теперішнього часу.

Більшість теорій припускали, що Ганімед утворився в гарячому стані, що дозволило важким металам швидко опуститися вниз і створити ядро. Нове дослідження припускає, що Ганімед спочатку був набагато холоднішим. Моделювання показало, що Ганімед може містити суміш заліза і сірки з відносно низькими температурами плавлення. Таким чином Ганімеду не потрібен екстремальний нагрів на ранніх етапах, щоб почати відокремлювати важкі метали від легких порід. Замість цього нагрівання може відбуватися поступово протягом мільярдів років.

Найбільший супутник Юпітера Ганімед також є найбільшим супутником планети в Сонячній системі. Також це єдиний супутник планети, у якого є магнітне поле Фото: NASA

Вчені вважають, що щільний металевий розплав може досі рухатися до центру Ганімеда і таким чином ядро супутника Юпітера все ще формується навіть через мільярди років. У міру того, як рідкий метал рухається вниз, він перемішує електропровідний матеріал усередині супутника Юпітера і створює умови, необхідні для магнітного динамо. Простіше кажучи, Ганімед, можливо, все ще створює двигун, який живить його магнітне поле. І цей процес ще ніколи не спостерігали вчені більше ніде в космосі.

Астрономи вважають, що магнітне динамо може виникати саме через безперервне зростання ядра Ганімеда .Таким чином у Ганімеда продовжує існувати магнітне поле протягом мільярдів років. Це набагато довше, ніж можна було очікувати для супутника планети.

Це дослідження може змінити уявлення вчених про еволюцію крижаних світів Сонячної системи. Також це дослідження важливе з ще однієї причини. Магнітні поля можуть захищати світи від заряджених частинок Сонця і допомагати стабілізувати внутрішні океани протягом тривалих періодів часу. Оскільки у Ганімеда, як вважається, є підземний океан із води під крижаною оболонкою, то магнітне поле може сприяти підтримці в ньому потенційного позаземного життя.

Як уже писав Фокус, полярні сяйва на Ганімеді, на подив учених, схожі на ті, що спостерігаються на Землі.

Також Фокус писав про те, що загадка 6000-кілометрової хвилі на Венері вирішена.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Interesting Engineering.