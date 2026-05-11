Раскрыт секрет магнитного поля крупнейшего спутника Солнечной системы: такого нигде не видели

Ученые считают, что у Ганимеда продолжается формирование ядра, что разрушает представление об этом процессе, как об относительно быстром явлении.

Самый большой спутник Юпитера Ганимед также является крупнейшим спутником планеты в Солнечной системе. Также это единственный спутник планеты, у которого есть магнитное поле. Долгое время астрономы считали, что магнитное поле Ганимеда возникает из-за движений внутри полностью сформированного металлического ядра. Но новое исследование предполагает, что ядро Ганимеда продолжает формироваться спустя 4,6 миллиарда лет после рождения Солнечной системы. Это, как считают ученые, объясняет почему у Ганимеда до сих пор сохранилось магнитное поле, хотя остальные спутники планет потеряли его миллиарды лет назад, пишет Фокус.

Магнитные поля обычно создаются с помощью внутреннего динамо. Это движения электропроводящего жидкого металла внутри планеты или спутника. Но динамо обычно ослабевает, как только планета остывает и завершается формирование ее ядра. Таким образом у многих миров исчезает магнитное поле и становится очень слабым. Например, у Луны больше нет магнитного поля. Марс также потерял магнитное поле миллиарды лет назад.

Считается, что ядра планет формируются относительно быстро. Тепло от интенсивного накопления материала во время формирования планет обычно отделяет тяжелые металлы от более легких пород примерно за 200 миллионов лет. Чтобы понять, почему у Ганимеда до сих пор есть магнитное поле, ученые создали компьютерные модели для того, чтобы воссоздать историю спутника Юпитера от начала его истории до настоящего времени.

Большинство теорий предполагали, что Ганимед образовался в горячем состоянии, что позволило тяжелым металлам быстро опуститься вниз и создать ядро. Новое исследование предполагает, что Ганимед изначально был намного холоднее. Моделирование показало, что Ганимед может содержать смесь железа и серы с относительно низкими температурами плавления. Таким образом Ганимеду не потребуется экстремальный нагрев на ранних этапах, чтобы начать отделять тяжелые металлы от легких пород. Вместо этого нагрев может происходить постепенно в течение миллиардов лет.

Ученые считают, что плотный металлический расплав может до сих пор двигаться к центру Ганимеда и таким образом ядро спутника Юпитера все еще формируется даже спустя миллиарды лет. По мере того, как жидкий металл движется вниз, он перемешивает электропроводящий материал внутри спутника Юпитера и создает условия, необходимые для магнитного динамо. Проще говоря, Ганимед, возможно, все еще создает двигатель, который питает его магнитное поле. И этот процесс еще никогда не наблюдали ученые больше нигде в космосе.

Астрономы считают, что магнитное динамо может возникать именно из-за непрерывного роста ядра Ганимеда .Таким образом у Ганимеда продолжает существовать магнитное поле в течение миллиардов лет. Это намного дольше, чем можно было ожидать для спутника планеты.

Это исследование может изменить представление ученых об эволюции ледяных миров Солнечной системы. Также это исследование важно по еще одной причине. Магнитные поля могут защищать миры от заряженных частиц Солнца и помогать стабилизировать внутренние океаны в течение длительных периодов времени. Поскольку у Ганимеда, как считается, есть подземный океан из воды под ледяной оболочкой, то магнитное поле может способствовать поддержанию в нем потенциальной внеземной жизни.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Interesting Engineering.