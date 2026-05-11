Загадка 6000-километровой волны на Венере решена: такого нет ни на одной планете (фото)

Исследователи раскрыли причину появления загадочной атмосферной волны шириной 6000 километров на Венере. Они обнаружили явление, которое не наблюдается ни на одной планете Солнечной системы.

Венера давно удивляет и ставит в тупик ученых своими очень плотными облаками, чрезвычайно высокой температурой и загадочной погодой. Теперь же астрономы смогли объяснить одно из самых загадочных явлений на Венере: огромную атмосферную волну шириной 6000 км, которая, циркулирует вокруг экватора планеты. В течение многих лет происхождение этой странной атмосферной волны ставило ученых в тупик. Оказывается, эта волна является результатом масштабного гидравлического прыжка. Такого гидравлического прыжка не наблюдали ни на одной планете Солнечной системы, пишет Фокус.

Гидравлический прыжок — это внезапное изменение направления потока жидкости, при котором он замедляется и усиливается. Известный пример — поведение воды из крана, когда она попадает в раковину. Сначала это быстрый поток, но затем он внезапно расширяется, превращаясь в более широкий и медленный поток. На Венере гидравлический прыжок работает аналогичным образом. Атмосферная волна, которая движется на восток через нижние слои облаков, достигает критической точки, где ее поток становится нестабильным. По мере быстрого замедления скорости ветра создается сильный вертикальный восходящий поток, который поднимает пары серной кислоты высоко в атмосферу.

В результате этого восходящего потока образуется облако, создающее огромную атмосферную волну на Венере. Это явление, которое астрономы описывают как огромный гидравлический прыжок никогда ранее не наблюдалось ни одной планете.

На этих снимках, сделанных камерой японского зонда Акацуки в 2016 году, видна линия более плотных (темных) облаков, движущихся в атмосфере Венеры Фото: JAXA

Астрономы говорят, что гидравлические прыжки были обнаружены на других планетах, но они не имеют таких масштабов, как на Венере. Огромная атмосферная волна на этой планете вызвана самым большим известным гидравлическим прыжком в Солнечной системе.

До этого исследования ученые полагались на глобальные модели циркуляции атмосферы, которые моделировали погоду на Венере на основе аналогичных моделей для Земли. Но эти модели не учитывали гидравлический прыжок, обнаруженный в новом исследовании.

Используя моделирование атмосферных процессов на Венере, астрономы показали, как гидравлический прыжок играет важную роль в формировании облаков на планете.

Также ученые выяснили, почему в атмосфере Венеры наблюдается супервращение, при котором ветры движутся в 60 раз быстрее, чем вращается сама планета. Это явление годами ставило ученых в тупик, но новое исследование предполагает, что волна, вызванная гидравлическим прыжком, может играть ключевую роль в поддержании супервращения.

