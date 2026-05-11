Загадку 6000-кілометрової хвилі на Венері вирішено: такого немає на жодній планеті (фото)

Дослідники розкрили причину появи загадкової атмосферної хвилі шириною 6000 кілометрів на Венері. Вони виявили явище, яке не спостерігається на жодній планеті Сонячної системи.

Венера давно дивує і ставить у глухий кут учених своїми дуже щільними хмарами, надзвичайно високою температурою і загадковою погодою. Тепер же астрономи змогли пояснити одне з найзагадковіших явищ на Венері: величезну атмосферну хвилю завширшки 6000 км, яка циркулює навколо екватора планети. Протягом багатьох років походження цієї дивної атмосферної хвилі ставило вчених у глухий кут. Виявляється, ця хвиля є результатом масштабного гідравлічного стрибка. Такого гідравлічного стрибка не спостерігали на жодній планеті Сонячної системи, пише Фокус.

Гідравлічний стрибок — це раптова зміна напрямку потоку рідини, під час якої він сповільнюється і посилюється. Відомий приклад — поведінка води з крана, коли вона потрапляє в раковину. Спочатку це швидкий потік, але потім він раптово розширюється, перетворюючись на більш широкий і повільний потік. На Венері гідравлічний стрибок працює аналогічним чином. Атмосферна хвиля, яка рухається на схід через нижні шари хмар, досягає критичної точки, де її потік стає нестабільним. У міру швидкого уповільнення швидкості вітру створюється сильний вертикальний висхідний потік, який піднімає пари сірчаної кислоти високо в атмосферу.

У результаті цього висхідного потоку утворюється хмара, що створює величезну атмосферну хвилю на Венері. Це явище, яке астрономи описують як величезний гідравлічний стрибок, ніколи раніше не спостерігалося на жодній планеті.

На цих знімках, зроблених камерою японського зонда Акацукі 2016 року, видно лінію щільніших (темніших) хмар, що рухаються в атмосфері Венери Фото: JAXA

Астрономи кажуть, що гідравлічні стрибки були виявлені на інших планетах, але вони не мають таких масштабів, як на Венері. Величезна атмосферна хвиля на цій планеті викликана найбільшим відомим гідравлічним стрибком у Сонячній системі.

До цього дослідження вчені покладалися на глобальні моделі циркуляції атмосфери, які моделювали погоду на Венері на основі аналогічних моделей для Землі. Але ці моделі не враховували гідравлічний стрибок, виявлений у новому дослідженні.

Використовуючи моделювання атмосферних процесів на Венері, астрономи показали, як гідравлічний стрибок відіграє важливу роль у формуванні хмар на планеті.

Також учені з'ясували, чому в атмосфері Венери спостерігається суперобертання, за якого вітри рухаються в 60 разів швидше, ніж обертається сама планета. Це явище роками ставило вчених у глухий кут, але нове дослідження припускає, що хвиля, викликана гідравлічним стрибком, може відігравати ключову роль у підтримці суперобертання.

Під час написання матеріалу використано джерела:Journal of Geophysical Research: Planets, Daily Galaxy.