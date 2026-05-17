Технология древних римлян была создана на 8000 лет раньше: что обнаружили археологи

Ученые пришли к выводу, что технология изготовления очень прочного строительного материала была изобретена за тысячи лет до появления Римской империи, но была утрачена.

Археологи выяснили, что сложная технология изготовления очень прочной штукатурки, изобретателями которой считались инженеры Древнего Рима, на самом деле была создана на 8000 лет раньше. Скорее всего технология была утрачена, и римляне могли ее изобрести заново.

Римская империя известна своими удивительными прочными строениями, многие из которых все еще существуют спустя 2000 лет. Римские архитекторы и инженеры научились использовать прочный бетон и другие высококачественные материалы для строительства.

В некоторых римских зданиях использовалась штукатурка на основе доломита. Это быстросохнущая паста, которая является более прочной и водостойкой, чем традиционная кальцитовая или известковая штукатурка, часто используемая в древности. Но использование доломитовой извести во время строительства требовало высокого уровня квалификации и знаний, а потому, вероятно, это объясняет ее редкое упоминание в древних записях, говорят археологи.

Доломит — это минерал, состоящий из карбоната кальция и магния, или горная порода, в которой преобладает этот минерал. Подобно кальцитовому известняку, он может служить источником извести, которая используется в производстве некоторых строительных материалов.

Самое раннее письменное упоминание о доломитовой извести в Римской империи относится к концу I века до н.э. Считается, что штукатурка использовалась задолго до того, как ее начали использовать древние римляне, но мало что указывает на использование доломитовой извести раньше, чем 2000 лет назад.

Древнее поселение Моца Фото: ScienceAlert

Археологические данные показывают, что основными материалами для изготовления штукатурки в доисторические времена были кальцит и гипс. Но примерно 10 000 лет назад жители неолитического поселения в Иудейских горах уже изготавливали штукатурку на основе доломита, как показало новое исследование. Это поселение, известное как Моца, расположено в 5 км от Иерусалима, уже существовало задолго до появления римской цивилизации.

Во время раскопок археологи обнаружили более 100 оштукатуренных полов в древних зданиях, покрытых доломитовой штукатуркой. Также ученые обнаружили отдельные печи, где местные жители обжигали известняк или доломит для изготовления штукатурки, что указывает на высокий уровень развития технологий, как для людей из неолита.

По словам ученых, кальцитовая и доломитовая известь требуют разных условий для производства штукатурки, и тем не менее эти доисторические люди, очевидно, достаточно хорошо это понимали. Археологи пришли к выводу, что жители неолитического поселения на 8000 лет раньше римлян научились создавать доломитовую штукатуру для использования в строительстве.

Скорее всего эта технология была утрачена, а затем вновь была изобретена в Древнем Риме, считают археологи.

При написании материала использованы источники: Journal of Archaeological Science, ScienceAlert.