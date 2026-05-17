Технологія стародавніх римлян була створена на 8000 років раніше: що виявили археологи

Вчені дійшли висновку, що технологія виготовлення дуже міцного будівельного матеріалу була винайдена за тисячі років до появи Римської імперії, але була втрачена.

Археологи з'ясували, що складна технологія виготовлення дуже міцної штукатурки, винахідниками якої вважалися інженери Стародавнього Риму, насправді була створена на 8000 років раніше. Найімовірніше, технологія була втрачена, і римляни могли її винайти заново.

Римська імперія відома своїми дивовижними міцними будівлями, багато з яких все ще існують через 2000 років. Римські архітектори та інженери навчилися використовувати міцний бетон та інші високоякісні матеріали для будівництва.

У деяких римських будівлях використовувалася штукатурка на основі доломіту. Це швидковисихаюча паста, яка є міцнішою і водостійкішою, ніж традиційна кальцитова або вапняна штукатурка, яку часто використовували в давнину. Але використання доломітового вапна під час будівництва вимагало високого рівня кваліфікації та знань, а тому, ймовірно, це пояснює її рідкісну згадку в стародавніх записах, кажуть археологи.

Доломіт — це мінерал, що складається з карбонату кальцію і магнію, або гірська порода, в якій переважає цей мінерал. Подібно до кальцитового вапняку, він може слугувати джерелом вапна, яке використовується у виробництві деяких будівельних матеріалів.

Найбільш рання письмова згадка про доломітове вапно в Римській імперії відноситься до кінця I століття до н.е. Вважається, що штукатурку використовували задовго до того, як її почали використовувати стародавні римляни, але мало що вказує на використання доломітового вапна раніше, ніж 2000 років тому.

Стародавнє поселення Моца Фото: ScienceAlert

Археологічні дані показують, що основними матеріалами для виготовлення штукатурки в доісторичні часи були кальцит і гіпс. Але приблизно 10 000 років тому жителі неолітичного поселення в Іудейських горах уже виготовляли штукатурку на основі доломіту, як показало нове дослідження. Це поселення, відоме як Моца, розташоване за 5 км від Єрусалима, вже існувало задовго до появи римської цивілізації.

Під час розкопок археологи виявили понад 100 потинькованих підлог у стародавніх будівлях, покритих доломітовою штукатуркою. Також вчені виявили окремі печі, де місцеві жителі обпалювали вапняк або доломіт для виготовлення штукатурки, що вказує на високий рівень розвитку технологій, як для людей з неоліту.

За словами вчених, кальцитове і доломітове вапно потребують різних умов для виробництва штукатурки, і тим не менше ці доісторичні люди, очевидно, досить добре це розуміли. Археологи дійшли висновку, що жителі неолітичного поселення на 8000 років раніше за римлян навчилися створювати доломітову штукатуру для використання в будівництві.

Найімовірніше, ця технологія була втрачена, а потім знову була винайдена в Стародавньому Римі, вважають археологи.

Учені використали ШІ для відтворення обличчя жертви Везувію. Реконструкція показала чоловіка, який намагався втекти, коли майже 2000 років тому на римське місто Помпеї сипався вулканічний попіл.

У цьому озері на Землі вода не замерзає навіть за -50 градусів Цельсія. Загадкове солоне озеро Дон-Жуан містить таку кількість хлориду кальцію, що не замерзає навіть за надзвичайно низьких температур.

Під час написання матеріалу використано джерела: Journal of Archaeological Science, ScienceAlert.