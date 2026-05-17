У цьому озері вода не замерзає навіть за -50 градусів: де воно розташоване (фото)

Загадкове солоне озеро Дон-Жуан містить таку кількість хлориду кальцію, що не замерзає навіть за надзвичайно низьких температур.

Озеро Дон-Жуан розташоване в надзвичайно холодному районі в Сухих долинах Мак-Мердо на території Землі Вікторії в Антарктиді. Солоність цього озера перевищує 40%, тож воно є однією з найсолоніших водойм на Землі. Для порівняння солоність Мертвого моря становить трохи більше 34 %, а середня солоність Світового океану — лише 3,5 %. В озері Дон-Жуан міститься так багато солі, що вода в ньому ніколи не замерзає, навіть незважаючи на те, що температура в цьому районі Антарктиди часто опускається до -50 градусів Цельсія.

Озеро Дон-Жуан має глибину всього 10 см, але його площа еквівалентна площі майже шести футбольних полів. Це приблизно 42 000 квадратних метрів. У Сухих долинах Мак-Мердо, що являють собою найбільшу непокриту льодом ділянку в Антарктиді, є й інші озера, але жодне з них не настільки солоне як озеро Дон-Жуан.

Озеро Дон-Жуан надзвичайно солоне. Його солоність перевищує 40%. В озері міститься дуже багато хлориду кальцію, високорозчинної солі, яка знижує температуру замерзання води, утримуючи молекули води від з'єднання, що в іншому разі утворили б кристали льоду.

Озеро Дон-Жуан має глибину всього 10 см, але його площа еквівалентна площі майже шести футбольних полів Фото: Live Science

З моменту виявлення озера 1961 року вчені вивчають цю загадкову водойму в Антарктиді. Досі дослідники не можуть точно сказати, звідки береться вода і хлорид кальцію. До 2013 року домінуючою гіпотезою було припущення, що озеро Дон-Жуан поповнюється ґрунтовими водами, які піднімаються на поверхню. Але потім вчені припустили, що вода в озері являє собою вологу з атмосфери, яка затримується солями в ґрунті і в кінцевому підсумку потрапляє в долину Райт, де розташоване озеро Дон-Жуан.

Дослідники зробили тисячі фотографій озера, на яких було видно темні смуги біля водойми, які, як вважають науковці, є вологими, багатими сіллю відкладеннями, що направляють воду до озера. Подібні смуги зустрічаються на поверхні Марса.

Вчених дуже цікавить озеро Дон-Жуан, тому що воно існує в умовах, які нагадують умови на Марсі. Червона планета дуже холодна і суха, багата на різні солі та потенційно містить воду. Є свідчення існування мікробного життя поруч з озером Дон-Жуан. Якщо життя може існувати в таких умовах, то воно може існувати або колись існувало в солоних умовах на Марсі.

У 2017 році інша група вчених спростувала припущення, зроблене в 2013 році. Дослідження, засноване на моделюванні, засвідчило, що озеро в Антарктиді могло отримати свій унікальний хімічний склад тільки в тому разі, якщо джерелом його води є глибока система ґрунтових вод.

Станом на 2026 рік учені все ще продовжують сперечатися про те, звідки бере воду озеро Дон-Жуан.

Під час написання матеріалу використано джерела: Live Science.