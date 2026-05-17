В этом озере вода не замерзает даже при -50 градусов: где оно находится (фото)

Загадочное соленое озеро Дон-Жуан содержит такое количество хлорида кальция, что не замерзает даже при чрезвычайно низких температурах.

Озеро Дон-Жуан находится в чрезвычайно холодном районе в Сухих долинах Мак-Мердо на территории Земли Виктории в Антарктиде. Соленость этого озера превышает 40%, поэтому оно является одним из самых соленых водоемов на Земле. Для сравнения соленость Мертвого моря составляет чуть более 34 %, а средняя соленость Мирового океана — лишь 3,5 %. В озере Дон-Жуан содержится так много соли, что вода в нем никогда не замерзает, даже несмотря на то, температура в данном районе Антарктиды часто опускается до -50 градусов Цельсия.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Відео дня

Озеро Дон-Жуан имеет глубину всего 10 см, но его площадь эквивалентна площади почти шести футбольных полей. Это примерно 42 000 квадратных метров. В Сухих долинах Мак-Мердо, представляющих собой самую большую не покрытую льдом область в Антарктиде, есть и другие озера, но ни одно из них не настолько соленое как озеро Дон-Жуан.

Озеро Дон-Жуан чрезвычайно соленое. Его соленость превышает 40%. В озере находится очень много хлорида кальция, высокорастворимой соли, которая снижает температуру замерзания воды, удерживая молекулы воды от соединения, которые в противном случае образовали бы кристаллы льда.

Озеро Дон-Жуан имеет глубину всего 10 см, но его площадь эквивалентна площади почти шести футбольных полей Фото: Live Science

С момента обнаружения озера в 1961 году ученые изучают этот загадочный водоем в Антарктиде. До сих пор исследователи не могут точно сказать, откуда берется вода и хлорид кальция. До 2013 года доминирующей гипотезой было предположение, что озеро Дон-Жуан пополняется грунтовыми водами, которые поднимаются на поверхность. Но затем ученые предположили, что вода в озере представляет собой влагу из атмосферы, которая задерживается солями в почве и в конечном итоге попадает в долину Райт, где расположено озеро Дон-Жуан.

Исследователи сделали тысячи фотографий озера, на которых были видны темные полосы возле водоема, которые, как считают ученые, представляют собой влажные, богатые солью отложения, направляющие воду к озеру. Подобные полосы встречаются на поверхности Марса.

Ученые все еще продолжают спорить о том, откуда берет воду озеро Дон-Жуан Фото: Live Science

Ученых очень интересует озеро Дон-Жуан, потому что оно существует в условиях, которые напоминают условия на Марсе. Красная планета очень холодная и сухая, богата различными солями и потенциально содержит воду. Есть свидетельства существования микробной жизни рядом с озером Дон-Жуан. Если жизнь может существовать в таких условиях, то она может существовать или когда-то существовала в соленых условиях на Марсе.

В 2017 году другая группа ученых опровергла предположение, сделанное в 2013 году. Исследование, основанное на моделировании, показало, что озеро в Антарктиде могло получить свой уникальный химический состав только в том случае, если источником его воды является глубокая система грунтовых вод.

По состоянию на 2026 год ученые все еще продолжают спорить о том, откуда берет воду озеро Дон-Жуан.

Другие новости науки

Уникальное озеро кишит существами, которых не встретить нигде на Земле.

Самый редкий цвет глаз в мире имеют только 2% людей и для этого есть причина.

При написании материала использованы источники: Live Science.