12 000 лет в изоляции: уникальное озеро кишит существами, которых не встретить нигде на Земле

Исследователи рассказали об уникальном озере на острове Эйл-Малк, которое известно тем. Что в нем обитает около 5 миллионов особей подвида, не встречающегося больше нигде на планете.

История Земли насчитывает миллиарды лет и за это время на планете образовалось множество уникальных мест. Одним из них является озеро Медуз, расположенное на острове Эйл-Малк — скалистом острове в западной части Тихого океана, входящем в состав островного государства Палау — и также известное как "Пятое озеро", пишет Фокус.

На острове нет людей, однако здесь обитает множество других живых существ: озеро Медуз окружено мангровыми деревьями, кишащими морскими беспозвоночными, среди которых, пожалуй, нет более знаковых, чем медузы, давшие ему название.

Известно, что глубина озера составляет 30 метров, а его длина достигает 400 метров, и считается, что ему около 12 000 лет. В то время изменения уровня моря привели к изоляции этой области от близлежащих лагун. Поскольку эволюция путем естественного отбора на протяжении всего этого времени протекала бесконтрольно, медузы, обитающие в озере сегодня, значительно отличаются от своих сородичей, встречающихся в других местах на острове. И всей планете в целом.

В водах озера прячутся миллионы медуз Фото: Shutterstock

По словам ученых, речь идет о золотой медузе (Mastigias papua etpisoni) — подвид пятнистой медузы, названый в честь бывшего президента Палау Нгираткеля Этписона. Сотрудники Фонда исследований коралловых рифов отмечают, что золотые медузы мигрируют способом, который наблюдается только в этом уникальном водоеме. Животные начинают свой день, плывя на восток к восходящему солнцу, останавливаясь там, где образуется линия тени. В полдень они делают то же самое, но уже в западном направлении. Любопытно, что в каждом из этих случаем создается поистине впечатляющая "стена" из медуз.

Следование за солнцем также играет роль в симбиотических отношениях, которые у них складываются с группой одноклеточных эукариотических водорослей, поселившихся в тканях медуз. Когда медузы вращаются и покачиваются на поверхности воды, водоросли получают солнечный свет, необходимый им для фотосинтеза, а взамен они делятся частью образующихся сахаров со своими хозяевами. По сути, такое поведение является невероятно выгодной сделкой.

В озере обитают миллионы золотых медуз Фото: Shutterstock

Однако золотые медузы — не единственные обитатели озеро. В водоеме также обитают лунные медузы (Aurelia sp.), но их золотые соседи, безусловно, самые многочисленные — обычно их численность достигает около 5 миллионов. По словам ученых, численность медуз не была постоянно на протяжении всей истории. Например, пик численности вида пришелся на 2005 год — тогда в озере плавало около 30 миллионов золотых медуз. В 2016 году численность животных упала настолько, что ученым пришлось закрыть водоем на два года. К счастью, в 2019 году популяция золотых медуз восстановилась до миллионов особей. В результате было принято решение вновь открыть озеро для посетителей.

При написании использовались материалы CURIOUS, IFLScience.