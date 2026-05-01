В Африке есть озеро, превращающее животных в статуи: но в нем все еще процветает жизнь (фото)

Несмотря на всю жизнь, процветающую на Земле, на планете все же существуют невероятно недружелюбные места — одним из них является африканское озеро, превращающее животных в камень.

В 2013 году серия снимков фотографа Ника Брандта вызвала бурные обсуждения в интернете: на черно-белых фотографиях изображены птицы и летучие мыши, будто окаменевшие на месте, а позади их тел простиралось огромное озеро, пишет Фокус.

Что же случилось с этими животными и превратило их в окаменевшие статуи? По словам ученых, правда оказалась куда страннее, чем считалось.

В течение миллиардной истории Земли виды всегда цеплялись за воду — вода, несомненно является источником жизни на нашей планете. Увы, за редким исключением, любому животному, надеющемуся найти утешение в озере Натрон в Танзании, следует быть осторожным.

Кроваво-красные воды этого озера невероятно горячие — температура воды может достигать 60°C. При такой температуре погружение в озеро может вызвать ожоги третьей степени за считанные секунды – и это еще не самое худшее.

Дело в том, что вода в озере не просто горячая. Она также чрезвычайно щелочная — противоположность кислотной, но не менее опасная. Наблюдения показывают, что pH воды в водоеме порой может достигать 12. Другими словами: если вы окажетесь у озера в плохой день, вы столкнетесь с водой, которая по едкости сравнима с бытовым отбеливателем.

По словам ученых, странность озера обусловлена стечением обстоятельств, которые его создали. Озеро Натрон соединено всего лишь одной естественной рекой, перегороженной плотиной, и не имеет выхода к морям. Местность, где оно расположено, настолько жаркая и засушливая, что испарение обычно опережает выпадение осадков, в результате чего озеро становится настолько соленым, что в технической литературе его называют "гиперсоленым".

Вода в озере Натрон имеет кроваво-красный цвет, и это, пожалуй, должно стать первым предупреждением, чтобы держаться подальше Фото: NASA

Впрочем, это не единственное, что придает озеру Натрон его необычные свойства. Более того, ученые полагают, что это даже не самая важная часть его истории. По словам экспертов обсерватории Земли NASA, именно вулканическая активность региона приводит к необычному химическому составу озера.

Учитывая все это, а также тот факт, что под палящим экваториальным солнцем глубина озера никогда не достигает даже 3 метров, вода в нем неизбежно нагревается до экстремально высоких температур, что в сумме создает враждебную трилогию: жара, едкость и соленость. В результате, лишь немногие осмеливаются приближаться к берегам озера Натрон.

В основном озеро Натрон непригодно для жизни, но не полностью. Исследования показали, что красный цвет воды озера обусловлен деятельностью солелюбивых микроорганизмов, известных как галоархеи, которые считают это в остальном негостеприимное озеро своим домом.

К слову, эти микроорганизмы привлекают некоторых животных — фламинго, для которых берега озера Натрон являются единственным постоянным местом размножения в Восточной Африке. К счастью для фламинго, они достаточно хитры, чтобы выжить в столь суровых условиях. Однако это не касается перелетных птиц, которые врезаются в поверхность озера.

Отметим, что озеро Натрон некоторое время было известно, как озеро Медузы. Но ученые предупреждают, что на самом деле животные на снимках Брандта не просто упали в воду и окаменели — они, по сути, мумифицированы.

При написании использовались материалы Smithsonian Magazine, IFLScience.