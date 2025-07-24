Единственное озеро в Гане имеет внеземное происхождение: что создало его миллион лет назад

В Гане есть лишь одно естественное озеро, и его считают настоящим чудом природы. Дело в том, что озеро Босумтви на самом деле имеет внеземное происхождение и было создано чуть более миллиона лет назад.

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Озеро Босумтви в Гане — необычное озеро. Во-первых, оно выглядит немного неуместно на фоне окружающего ландшафта. Во-вторых, это единственное естественное озеро в стране. В-третьих, оно образовалось чуть более миллиона лет назад и имеет внеземное происхождение, пишет IFLScience.

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Внеземное происхождение озера Босумтви

Озеро образовалось, когда метеорит из космоса упал в тропический лес, оставив после себя огромный кратер, который впоследствии заполнился водой. Известно, что диаметр кратера составляет около 10,5 километров и расположен в богатом минералами золотом поясе Ашанти в Гане.

Сегодня это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся ударных кратеров на планете, а также самым молодых в своем размере. Он также является одним из 190 подтвержденных ударных кратеров на Земле, причем лишь некоторые из них в конце концов заполнились водой, образовав озеро.

Еще в 1930-х годах ученые впервые задались вопросом о том, является ли озеро метеоритным кратером. Некоторые также предполагали, что водоем может быть кальдерой, образованной вулканическим извержением или тектоническим движением.

К 1960-м годам ученым удалось подтвердить падение метеорита в районе около 1,07 миллиона лет назад. Выводы были сделаны, основываясь на геологических свидетельствах ударного метаморфизма и наличии минералов, образующихся лишь при экстремальных температурах.

Ученые считают, что метеорит, образовавший кратер, был огромен: более поздний геохимический анализ показал, что космический камень был богат железом и имел массу около 10 миллионов тонн.

Озеро Босумтви в Гане, вид с земли Фото: Shutterstock

К чему привело падение метеорита?

Точное происхождение метеорита все еще неизвестно: ученые не знают откуда он взялся и какое влияние оказал на жизнь на планете. Однако метеорит такого размера и сила такого удара должны были вызвать настоящий катаклизм.

Столь мощный удар, как считают ученые, мог бы высвободить колоссальное количество энергии, достаточно мощное, чтобы поднять в атмосферу огромные облака пыли, затмить Солнце и временно снизить температуру на планете. Любопытно, но до сих пор ученые не обнаружили свидетельств этого события в геологической памяти Земли.

Значение единственного естественного озера в Гане

Для некоторых людей значение озера Босумтви выходит за рамки геологии. Некоторые местные жители считают озеро символом божественной милости. Но, помимо глубокого духовного значения, озеро играет неотъемлемую роль в повседневной жизни местных жителей. Опрос показал, что большинство используют озерную воду для приготовления пищи, уборки, купания и отдыха.

К сожалению, ученые обнаружили, что местный ландшафт под угрозой. Основными причинами уязвимого положения считаются незаконная добыча полезных ископаемых и вырубка лесов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самое старое озеро, существующее на Земле.