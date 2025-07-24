Єдине озеро в Гані має позаземне походження: що створило його мільйон років тому

У Гані є лише одне природне озеро, і його вважають справжнім дивом природи. Річ у тім, що озеро Босумтві насправді має позаземне походження і було створене трохи більше мільйона років тому.

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Озеро Босумтві в Гані — незвичайне озеро. По-перше, воно виглядає трохи недоречно на тлі навколишнього ландшафту. По-друге, це єдине природне озеро в країні. По-третє, воно утворилося трохи більше мільйона років тому і має позаземне походження, пише IFLScience.

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Позаземне походження озера Босумтві

Озеро утворилося, коли метеорит із космосу впав у тропічний ліс, залишивши після себе величезний кратер, який згодом заповнився водою. Відомо, що діаметр кратера становить близько 10,5 кілометрів і розташований у багатому на мінерали золотому поясі Ашанті в Гані.

Сьогодні це місце вважається одним із найбільш добре збережених ударних кратерів на планеті, а також наймолодшим у своєму розмірі. Він також є одним зі 190 підтверджених ударних кратерів на Землі, причому лише деякі з них врешті-решт заповнилися водою, утворивши озеро.

Ще в 1930-х роках вчені вперше зацікавилися про те, чи є озеро метеоритним кратером. Деякі також припускали, що водойма може бути кальдерою, утвореною вулканічним виверженням або тектонічним рухом.

До 1960-х років ученим вдалося підтвердити падіння метеорита в районі близько 1,07 мільйона років тому. Висновки було зроблено, ґрунтуючись на геологічних свідченнях ударного метаморфізму і наявності мінералів, що утворюються лише за екстремальних температур.

Вчені вважають, що метеорит, який утворив кратер, був величезний: пізніший геохімічний аналіз показав, що космічний камінь був багатий на залізо і мав масу близько 10 мільйонів тонн.

Озеро Босумтві в Гані, вид із землі Фото: Shutterstock

До чого призвело падіння метеорита?

Точне походження метеорита все ще невідоме: вчені не знають звідки він узявся і який вплив справив на життя на планеті. Однак метеорит такого розміру і сила такого удару мали спричинити справжній катаклізм.

Настільки потужний удар, як вважають вчені, міг би вивільнити колосальну кількість енергії, досить потужну, щоб підняти в атмосферу величезні хмари пилу, затьмарити Сонце і тимчасово знизити температуру на планеті. Цікаво, але досі вчені не виявили свідчень цієї події в геологічній пам'яті Землі.

Значення єдиного природного озера в Гані

Для деяких людей значення озера Босумтві виходить за рамки геології. Деякі місцеві жителі вважають озеро символом божественної милості. Але, крім глибокого духовного значення, озеро відіграє важливу роль у повсякденному житті місцевих жителів. Опитування показало, що більшість використовують озерну воду для приготування їжі, прибирання, купання і відпочинку.

На жаль, учені виявили, що місцевий ландшафт під загрозою. Основними причинами вразливого становища вважаються незаконний видобуток корисних копалин і вирубка лісів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше озеро, що існує на Землі.