В Африці є озеро, що перетворює тварин на статуї: але в ньому все ще процвітає життя (фото)

Незважаючи на все життя, що процвітає на Землі, на планеті все ж таки існують неймовірно недружні місця — одним із них є африканське озеро, що перетворює тварин на камінь.

У 2013 році серія знімків фотографа Ніка Брандта викликала бурхливі обговорення в інтернеті: на чорно-білих фотографіях зображено птахів і кажанів, які ніби закам'яніли на місці, а позаду їхніх тіл тягнулося величезне озеро, пише Фокус.

Що ж сталося з цими тваринами і перетворило їх на скам'янілі статуї? За словами вчених, правда виявилася куди дивнішою, ніж вважалося.

Протягом мільярдної історії Землі види завжди чіплялися за воду — вода, безсумнівно, є джерелом життя на нашій планеті. На жаль, за рідкісним винятком, будь-якій тварині, яка сподівається знайти розраду в озері Натрон у Танзанії, слід бути обережною.

Криваво-червоні води цього озера неймовірно гарячі — температура води може сягати 60°C. За такої температури занурення в озеро може спричинити опіки третього ступеня за лічені секунди — і це ще не найгірше.

Річ у тім, що вода в озері не просто гаряча. Вона також надзвичайно лужна — протилежність кислотній, але не менш небезпечна. Спостереження показують, що pH води у водоймі часом може сягати 12. Іншими словами: якщо ви опинитеся біля озера в поганий день, ви зіштовхнетеся з водою, яка за їдкістю порівнянна з побутовим відбілювачем.

За словами вчених, дивність озера зумовлена збігом обставин, які його створили. Озеро Натрон з'єднане всього лише однією природною річкою, перегородженою греблею, і не має виходу до морів. Місцевість, де воно розташоване, настільки спекотна й посушлива, що випаровування зазвичай випереджає випадання опадів, унаслідок чого озеро стає настільки солоним, що в технічній літературі його називають "гіперсолоним".

Вода в озері Натрон має криваво-червоний колір, і це, мабуть, має стати першим попередженням, щоб триматися подалі Фото: solar-system

Втім, це не єдине, що надає озеру Натрон його незвичайних властивостей. Ба більше, вчені вважають, що це навіть не найважливіша частина його історії. За словами експертів обсерваторії Землі NASA, саме вулканічна активність регіону призводить до незвичайного хімічного складу озера.

З огляду на все це, а також на той факт, що під палючим екваторіальним сонцем глибина озера ніколи не досягає навіть 3 метрів, вода в ньому неминуче нагрівається до екстремально високих температур, що в сумі створює ворожу трилогію: спека, їдкість і солоність. У результаті, лише деякі наважуються наближатися до берегів озера Натрон.

Здебільшого озеро Натрон непридатне для життя, але не повністю. Дослідження показали, що червоний колір води озера зумовлений діяльністю солелюбних мікроорганізмів, відомих як галоархеї, які вважають це в іншому негостинне озеро своєю домівкою.

До слова, ці мікроорганізми приваблюють деяких тварин — фламінго, для яких береги озера Натрон є єдиним постійним місцем розмноження в Східній Африці. На щастя для фламінго, вони досить хитрі, щоб вижити в таких суворих умовах. Однак це не стосується перелітних птахів, які врізаються в поверхню озера.

Зазначимо, що озеро Натрон деякий час було відоме, як озеро Медузи. Але вчені попереджають, що насправді тварини на знімках Брандта не просто впали у воду і скам'яніли — вони, по суті, муміфіковані.

Під час написання використовували матеріали Smithsonian Magazine, IFLScience.