Бомба уповільненої дії: на Землі є озеро, готове вибухнути будь-якої миті

Дослідники вважають, що на планеті існує неймовірне місце, де є всі складові для потенційної катастрофи — йдеться про одне з найбільш незвичайних озер у світі.

Гора — жваве місто з населенням близько 1,2 мільйона осіб, більшість з яких — діти. Населений пункт розташований на кордоні Демократичної Республіки Конго, на березі одного з Великих африканських озер, пише Фокус.

Тут завжди гарно, тепло і живуть слони — здавалося б, усе ідеально. Однак насправді місто сповнене екзистенціального жаху. Протягом десятиліть місто Гора перебувало в центрі серії війн і конфліктів між переважно конголезькими та руандійськими силами, унаслідок чого сталися численні звірства та гуманітарні кризи.

Ще однією проблемою міста є діючий вулкан Ньїрагонго, який вивергався близько півдюжини разів, і це лише за останнє століття, спричиняючи руйнування, і часом у величезних масштабах.

Наприклад, у серпні 1986 року на озері Ньос у Камеруні сталася трагедія: водойма вибухнула — вода, насичена вуглекислим газом на дні озера, була схвильована, внаслідок чого піднялася і стала перенасиченою в самопідтримувальній системі, аж поки, зрештою, весь газ не вирвався одним потужним — і смертоносним — виверженням. Тієї ночі від задухи загинуло близько 1800 осіб, а також незліченна кількість тварин, птахів і комах.

За словами професора машинобудування в Університеті Клемсона Джона Річарда Сейлора, на жаль, трагедія могла бути масштабнішою. Вуглекислий газ, хоча і смертельно небезпечний, але не горючий. На жаль, цього не скажеш про озеро Ківу.

Подібно до озера Ньос, газ, що утворюється внаслідок підземної тектонічної активності, вивільняється у воду озера Ківу, але все ще безпечно утримується на дні водойми. Однак, за словами вчених, на відміну від Ньоса, цей газ — не тільки вуглекислий газ, а й метан, природний газ, який люди використовують для розпалювання печей і газових плит.

За словами професора Сейлора, точні наслідки і ризики для людей, що живуть біля озера Ківу, все ще невідомі. Але вчені відзначають два факти:

природний газ горить;

озеро Ківу більш ніж у тисячу разів більше за озеро Ньос.

По суті, все це виглядає як ідеальний рецепт катастрофи неймовірних масштабів: величезна кількість вибухонебезпечних газів, активна вулканічна і тектонічна діяльність, і велика кількість людей між ними. Але чи справді варто турбуватися?

Шари озера Ківу Фото: ACS Omega

Дослідження показують, що одного разу озеро Ківу перестане існувати, але не з тієї причини, з якої зникають більшість озер. Справжньою причиною зникнення озера стане те, що воно буде поглинуте гігантським океаном, який до того моменту розділить Східну і Західну Африку.

Дані вказують на те, що озеро Ківу розташоване не в найстабільнішому місці з тектонічного погляду: земля під ним розривається, вивільняючи розплавлені породи і гази з глибин Землі. За словами вчених, вони виявили, що на озері Ківу міститься близько 300 кубічних кілометрів розчиненого вуглекислого газу — на кілька порядків більше, ніж було викинуто з Ньоса 1986 року, а також 60 кубічних кілометрів метану. Зазвичай це не проблема: шари стабільні та розділені. Однак учені побоюються, якщо запаси газу потривожити, катастрофи не уникнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Конго прокинулися "чорні" озера і річки: викидають в атмосферу стародавній газ.

Раніше Фокус писав про те, що в серці вулкана розташоване найбільше у світі кислотне озеро: де воно знаходиться.

