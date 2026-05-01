Бомба замедленного действия: на Земле есть озеро, готовое взорваться в любой момент

Исследователи считают, что на планете существует невероятное место, где есть все составляющие для потенциальной катастрофы — речь идет об одном из самых необычных озер в мире.

Гора — оживленный город с населением около 1,2 миллиона человек, большинство из которых — дети. Населенный пункт расположен на границе Демократической Республики Конго, на берегу одного из Великих африканских озер, пишет Фокус.

Здесь всегда красиво, тепло и живут слоны — казалось бы, все идеально. Однако на самом деле город наполнен экзистенциальным ужасом. В течение десятилетий город Гора находился в центре серии войн и конфликтов между преимущественно конголезскими и руандийскими силами, в результате чего произошли многочисленные зверства и гуманитарные кризисы.

Еще одной проблемой города является действующий вулкан Ньирагонго, который извергался около полудюжины раз, и это лишь за последнее столетие, причиняя разрушения, и порой в огромных масштабах.

Например, в августе 1986 года на озере Ньос в Камеруне произошла трагедия: водоем взорвался — вода, насыщенная углекислым газом на дне озера, была взволнована, в результате чего поднялась и стала перенасыщенной в самоподдерживающейся системе, пока, в конце концов, весь газ не вырвался одним мощным – и смертоносным – извержением. В ту ночь от удушья погибло около 1800 человек, а также бесчисленное количество животных, птиц и насекомых.

По словам профессора машиностроения в Университете Клемсона Джона Ричарда Сэйлора, увы, трагедия могла быть более масштабной. Углекислый газ, хотя и смертельно опасен, но не горюч. Увы, этого не скажешь об озере Киву.

Подобно озеру Ньос, газ, образующийся в результате подземной тектонической активности, высвобождается в воду озера Киву, но все еще безопасно удерживается на дне водоема. Однако, по словам ученых, в отличие от Ньоса, этот газ — не только углекислый газ, но и метан, природный газ, который люди используют для розжига печей и газовых плит.

По словам профессора Сэйлора, точные последствия и риски для людей, живущих у озера Киву, все еще неизвестны. Но ученые отмечают два факта:

природный газ горит;

озеро Киву более чем в тысячу раз больше озера Ньос.

По сути, все это выглядит как идеальный рецепт катастрофы невероятных масштабов: огромное количество взрывоопасных газов, активная вулканическая и тектоническая деятельность, и большое количество людей между ними. Но действительно ли стоит беспокоиться?

Слои озера Киву Фото: ACS Omega

Исследования показывают, что однажды озеро Киву перестанет существовать, но не по той причине, по которой исчезают большинство озер. Настоящей причиной исчезновения озера станет то, что оно будет поглощено гигантским океаном, который к тому моменту разделит Восточную и Западную Африку.

Данные указывают на то, что озеро Киву находится не в самом стабильном месте с тектонической точки зрения: земля под ним разрывается, высвобождая расплавленные породы и газы из глубин Земли. По словам ученых, они обнаружили, что на озере Киву содержится около 300 кубических километров растворенного углекислого газа — за несколько порядков больше, чем было выброшено из Ньоса в 1986 году, а также 60 кубических километров метана. Обычно это не проблема: слои стабильны и разделены. Однако ученые опасаются, если запасы газа потревожить, катастрофы не избежать.

При написании использовались материалы National Geographic, IFLScience, Nature.