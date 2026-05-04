12 000 років в ізоляції: унікальне озеро кишить істотами, яких не зустріти ніде на Землі

Дослідники розповіли про унікальне озеро на острові Ейл-Малк, яке відоме тим. Що в ньому мешкає близько 5 мільйонів особин підвиду, який не зустрічається більше ніде на планеті.

Історія Землі налічує мільярди років і за цей час на планеті утворилося безліч унікальних місць. Одним із них є озеро Медуз, розташоване на острові Ейл-Малк — скелястому острові в західній частині Тихого океану, що входить до складу острівної держави Палау — і також відоме як "П'яте озеро", пише Фокус.

На острові немає людей, проте тут мешкає безліч інших живих істот: озеро Медуз оточене мангровими деревами, що кишать морськими безхребетними, серед яких, мабуть, немає знаковіших за медуз, що дали йому назву.

Відомо, що глибина озера становить 30 метрів, а його довжина сягає 400 метрів, і вважається, що йому близько 12 000 років. У той час зміни рівня моря призвели до ізоляції цієї області від прилеглих лагун. Оскільки еволюція шляхом природного добору протягом усього цього часу протікала безконтрольно, медузи, що мешкають в озері сьогодні, значно відрізняються від своїх родичів, що зустрічаються в інших місцях на острові. І всій планеті загалом.

У водах озера ховаються мільйони медуз Фото: Shutterstock

За словами вчених, йдеться про золоту медузу (Mastigias papua etpisoni) — підвид плямистої медузи, названий на честь колишнього президента Палау Нгіраткеля Етпісона. Співробітники Фонду досліджень коралових рифів зазначають, що золоті медузи мігрують у спосіб, який спостерігається тільки в цій унікальній водоймі. Тварини починають свій день, пливучи на схід до сонця, що сходить, зупиняючись там, де утворюється лінія тіні. Опівдні вони роблять те ж саме, але вже в західному напрямку. Цікаво, що в кожному з цих випадків створюється воістину вражаюча "стіна" з медуз.

Слідування за сонцем також відіграє роль у симбіотичних відносинах, які у них складаються з групою одноклітинних еукаріотичних водоростей, що оселилися в тканинах медуз. Коли медузи обертаються і погойдуються на поверхні води, водорості отримують сонячне світло, необхідне їм для фотосинтезу, а натомість вони діляться частиною утворених цукрів зі своїми господарями. По суті, така поведінка є неймовірно вигідною угодою.

В озері мешкають мільйони золотих медуз Фото: Shutterstock

Однак золоті медузи — не єдині мешканці озера. У водоймі також мешкають місячні медузи (Aurelia sp.), але їхні золоті сусіди, безумовно, найчисельніші — зазвичай їхня чисельність сягає близько 5 мільйонів. За словами вчених, чисельність медуз не була постійною протягом усієї історії. Наприклад, пік чисельності виду припав на 2005 рік — тоді в озері плавало близько 30 мільйонів золотих медуз. У 2016 році чисельність тварин впала настільки, що вченим довелося закрити водойму на два роки. На щастя, 2019 року популяція золотих медуз відновилася до мільйонів особин. У результаті було ухвалено рішення знову відкрити озеро для відвідувачів.

Під час написання використовували матеріали CURIOUS, IFLScience.