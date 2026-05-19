В Центральной Азии найдены следы исчезнувшего океана

Авторы нового исследования из Университета Аделаиды выяснили, что давно исчезнувший океан Тетис решающую роль в формировании горных ландшафтов Центральной Азии.

Древний океан сформировался еще в меловый период, задолго до того как Индия и Евразия столкнулись. В результате этого столкновения образовались Гималаи.

Проанализировав геологические данные за десятилетия, исследователи обнаружили доказательства того, что именно океаническая динамика в отдаленных регионах, а не климатические или мантийные процессы, определяла этапы горообразования в этом регионе.

В течение многих лет ученые считали, что рельеф Центральной Азии был сформирован в основном тектоническими столкновениями, мантийной конвекцией и климатическими изменениями. Однако недавние результаты, опубликованные в журнале Communications Earth, ставят под сомнение эту точку зрения.

"Мы обнаружили, что изменение климата и процессы в мантии оказали лишь незначительное влияние на ландшафт Центральной Азии, которая на протяжении большей части последних 250 миллионов лет существовала в засушливом климате. Вместо этого динамика далекого океана Тетис может быть напрямую связана с кратковременными периодами горообразования в Центральной Азии", — говорит научный сотрудник Аделаидского университета Сэм Бун.

Океан Тетис, который когда-то простирался по большей части земного шара, постепенно исчез в мезокайнозойскую эру, оставив после себя лишь остатки, подобные современному Средиземному морю. В период своего расцвета океан влиял на геологическую активность далеко вглубь континента, создавая напряжение и движение вдоль древних зон сужения, которые в конечном итоге привели к образованию горных хребтов за тысячи километров от основных зон столкновения.

"Современный рельеф Центральной Азии в значительной степени сформировался в результате столкновения Индии и Евразии и продолжающейся конвергенции. Однако в меловом периоде динозавры также видели бы горный ландшафт, похожий на современную провинцию Бассейнов и хребтов на западе США", — отмечает соавтор исследования Стин Глори.

Глори объяснил, что горы образовались не только в результате движения близлежащих плит.

"Считается, что растяжение Тетиса, вызванное отступлением субдуцирующих плит океанической коры, активизировало старые зоны разломов, превратив их в серию примерно параллельных хребтов в Центральной Азии, на расстоянии до тысяч километров от зоны столкновения Гималаев", — добавил ученый

Это открытие переосмысливает понимание древнего горообразования, показывая, что океаническая активность могла вызывать поднятие в изначально стабильных континентальных районах.

При написании материала использованы источники IDR, Communications Earth.