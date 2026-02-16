На Земле есть лишь одно место, где уровень океана снижается: во всем мире он неуклонно растет

Климатический кризис приводит к тому, что уровень мирового океана неуклонно повышается. Но, как ни странно, ученые обнаружили, что в Гренландии в ближайшие десятилетия прогнозируется обратный процесс — его снижение.

В новом исследовании ученые под руководством геофизика Лорен Льюрайт из Колумбийского университета объединили реальные измерения с компьютерным моделированием. В результате им удалось оценить, как изменится относительный уровень моря вокруг Гренландии в этом столетии, пишет Science Alert.

Повышение уровня моря, как известно, является результатом увеличения количества парниковых газов в земной атмосфере, удерживающих тепло, которое в противном случае отражалось бы обратно в космос.

Предыдущие исследования показали, что океан поглощает большую часть тепла, а вода при этом расширяется. Этот процесс известен как тепловое расширение и, как прогнозируется, оно станет основным фактором будущего глобального повышения уровня моря.

Однако теперь ученые обнаружили, что таяние ледяных щитов сыграет большую роль в будущем повышении уровня моря в Гренландии, который, согласно новым прогнозам, будет понижаться, а не повышаться, как считалось ранее.

Прогнозы общего относительного изменения уровня моря показывают, что уровень моря вокруг Гренландии понизится Фото: Nature Communications

Считается, что Гренландия — особый случай, поскольку в настоящее время ее территория покрыта невероятно толстым слоем ледникового льда толщиной в 1,5 километра, который занимает около 80% острова. Сегодня этот лед, как показывают исследования, исчезает со скоростью около 200 миллиардов тонн в год. И по мере того, как этот вес уменьшается, уменьшается и площадь суши под ним.

При лучшем сценарии ограниченных выбросов уже к концу 21 века автономная территория острова должна получить около 0, 9 метра обнажившейся суши из-за понижения уровня моря. В худшем сценарии, если человечество не предпримет каких-либо шагов, Гренландия в конце концов поднимется на целых 2,5 метра над уровнем океана.

Авторы исследования отмечают, что их результаты основаны на сопоставлении реальных наблюдений за историческими изменениями уровня моря и высоты суши с моделью, которая предсказывает движение суши после того, как она выйдет из-под талых ледников. Гравитация также играет важную роль в повышении уровня моря в Гренландии.

