Беда пришла откуда не ждали: 18 крупнейших речных дельт Земли неожиданно начали проседать

Исследователи только что обнаружили, что два десятка крупнейших речных дельт на планете, включая Нил и Амазонку, опускаются быстрее, чем поднимается глобальный уровень моря.

Миллионы людей во всем мире живут в речных дельтах, которые, согласно новому исследованию, опускаются быстрее, чем поднимается глобальный уровень моря. Ученые полагают, что такая ситуация значительно усугубляет риск катастрофических прибрежных наводнений и потери земель, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты новой работы ученых показали, что многие из крупнейших речных дельт в мире, в том числе Нил, Амазонка и Ганг, сегодня опускаются быстрее, чем поднимается глобальный уровень моря. Это означает, что оседание становится основной причиной потери земель, прибрежных наводнений, а также проникновения соленой воды в речные дельты. Авторы утверждают, что проблема превосходит по масштабу последствия повышения уровня моря из-за изменения климата.

Відео дня

Команда из Виргинского политехнического института также обнаружила, что добыча подземных вод является основной причиной оседания речных дельт во всем мире. В то же время расширение городов и уменьшение количества наносов в реках также способствует общей тенденции к оседанию.

Авторы предупреждают, что сегодня речные дельты фактически сталкиваются с двойной нагрузкой: повышением уровня моря и оседанием грунта. Все это увеличивает риск катастрофических наводнений и перемещения миллионов людей.

По словам соавтора исследования Манучехра Ширзаи, они с коллегами, вероятно, провели наиболее высокоточную оценку современного оседания грунта в масштабах всей дельты, когда-либо проводившуюся в глобальном масштабе. Они также обнаружили, что в изученных дельтах изменение запасов грунтовых вод оказалось единственным наиболее влиятельным антропогенным фактором, объясняющим закономерности оседания грунта во многих системах.

В ходе исследования ученые использовали данные со спутника Sentinel-1 для изучения проседания грунта в 40 крупнейших речных дельтах мира в период с 2014 по 2023 год. Отметим, что спутник фиксирует изменения высоты поверхности земли, вызванные проседанием грунта, а также отложением осадочных пород и эрозией.

Результаты указывают на то, что из 40 дель в 18 среднегодовые темпы проседания превышали текущий темп глобального повышения уровня моря, который составляет около 4 миллиметров в год. Более детальный анализ также показал, что каждая исследованная речная дельта, за исключением дельты Рио-Гранде, в некоторых местах опускалась быстрее, чем поднимается глобальный уровень моря. В среднем скорость опускания составила около 8 миллиметров.

Ученые также обнаружили, что в 38 дельтах в период исследования опустилось более 50% площади, а в 19 из них — включая дельту Миссисипи, Нила и Ганга — более 90%. Наиболее пострадавшими дельтами считаются:

Чао Прайя в Таиланде;

дельта реки Брантас в Индонезии;

дельта реки Хуанхэ в Китае.

По словам Ширзаи, результаты важны по двум причинам:

во-первых, многие прибрежные риски возрастают быстрее, чем показывают климатические прогнозы;

во-вторых, существует глубокое несоответствие между риском и возможностями: дельты, проседающие быстрее всего, часто находятся в регионах с наименьшими ресурсами для реагирования.

Напомним, ранее мы писали о том, что самая древняя река в мире существует сотни миллионов лет: ее воды видели еще динозавров.

Ранее Фокус писал о том, что 100 лет назад люди изменили направление реки, запустив волну фекалий: сегодня вода чиста как никогда.