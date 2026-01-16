Біда прийшла звідки не чекали: 18 найбільших річкових дельт Землі несподівано почали просідати

Дослідники щойно виявили, що два десятки найбільших річкових дельт на планеті, включно з Нілом і Амазонкою, опускаються швидше, ніж підіймається глобальний рівень моря.

Мільйони людей у всьому світі живуть у річкових дельтах, які, згідно з новим дослідженням, опускаються швидше, ніж підіймається глобальний рівень моря. Вчені вважають, що така ситуація значно посилює ризик катастрофічних прибережних повеней і втрати земель, пише Live Science.

Результати нової роботи вчених показали, що багато хто з найбільших річкових дельт у світі, зокрема Ніл, Амазонка і Ганг, сьогодні опускаються швидше, ніж підіймається глобальний рівень моря. Це означає, що осідання стає основною причиною втрати земель, прибережних повеней, а також проникнення солоної води в річкові дельти. Автори стверджують, що проблема перевершує за масштабом наслідки підвищення рівня моря через зміну клімату.

Команда з Віргінського політехнічного інституту також виявила, що видобуток підземних вод є основною причиною осідання річкових дельт у всьому світі. Водночас розширення міст і зменшення кількості наносів у річках також сприяє загальній тенденції до осідання.

Автори попереджають, що сьогодні річкові дельти фактично стикаються з подвійним навантаженням: підвищенням рівня моря та осіданням ґрунту. Усе це збільшує ризик катастрофічних повеней і переміщення мільйонів людей.

За словами співавтора дослідження Манучехра Ширзаї, вони з колегами, ймовірно, провели найточнішу оцінку сучасного осідання ґрунту в масштабах всієї дельти, яку коли-небудь проводили в глобальному масштабі. Вони також виявили, що у вивчених дельтах зміна запасів ґрунтових вод виявилася єдиним найвпливовішим антропогенним фактором, що пояснює закономірності осідання ґрунту в багатьох системах.

Під час дослідження вчені використовували дані із супутника Sentinel-1 для вивчення просідання ґрунту в 40 найбільших річкових дельтах світу в період з 2014 по 2023 рік. Зазначимо, що супутник фіксує зміни висоти поверхні землі, спричинені просіданням ґрунту, а також відкладенням осадових порід та ерозією.

Результати вказують на те, що з 40 дель у 18 середньорічні темпи просідання перевищували поточний темп глобального підвищення рівня моря, який становить близько 4 міліметрів на рік. Більш детальний аналіз також показав, що кожна досліджена річкова дельта, за винятком дельти Ріо-Гранде, в деяких місцях опускалася швидше, ніж підіймається глобальний рівень моря. У середньому швидкість опускання становила близько 8 міліметрів.

Учені також виявили, що в 38 дельтах у період дослідження опустилося понад 50% площі, а в 19 із них — включно з дельтами Міссісіпі, Нілу та Гангу — понад 90%. Найбільш постраждалими дельтами вважаються:

Чао Прайя в Таїланді;

дельта річки Брантас в Індонезії;

дельта річки Хуанхе в Китаї.

За словами Ширзаї, результати важливі з двох причин:

по-перше, багато прибережних ризиків зростають швидше, ніж показують кліматичні прогнози;

по-друге, існує глибока невідповідність між ризиком і можливостями: дельти, що просідають найшвидше, часто розташовані в регіонах із найменшими ресурсами для реагування.

