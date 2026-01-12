Найдавніша річка у світі існує сотні мільйонів років: її води бачили ще динозаврів

Річки, подібно до інших геологічних структур, можуть існувати на планеті мільйони років, а найдавніша з тих, що існують нині, була ще до динозаврів.

Річки, як і пагорби, можуть здаватися такими ж давніми, але в них, як і в інших природних об'єктів, є свої життєві цикли. Багато з них розростаються і залишають свій звивистий слід на ландшафті, перш ніж врешті-решт остаточно пересохнути. Однак деякі річки, як показують вчені, існують довше за інші. То яка ж із них найстаріша? У вчених є відповідь, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найдавніша річка у світі

Головний претендент на це звання виявився старшим за динозаврів — йдеться про річку Фінке в Австралії, також відому як Ларапінта мовою корінних жителів Арренте. Вчені вважають, що вона існує від 300 до 400 мільйонів років.

Відео дня

За словами вчених, річка Фінке є мережею струмків і каналів, яка простягається більш ніж на 640 кілометрів Північною територією і Південною Австралією. Посушливі умови в центрі континенту призвели до того, що сьогодні річка тече лише періодично — більшу частину року вона існує у вигляді ланцюжка ізольованих водойм. Однак поєднання геологічних даних, профілів вивітрювання та вимірювань радіонуклідів у навколишніх відкладеннях і породах дало змогу вченим датувати цю давню річкову систему девонським, 419-359 мільйонів років, або карбоновим, 359-299 мільйонів років, періодом

За словами співавтора нового дослідження, геоморфолога з Університету Аризони Віктора Бейкера. Одним із найпереконливіших доказів віку річки є геологічна аномалія, звана поперечним дренажем. Замість того щоб текти паралельно стійким гірським породам, таким як кварцит, річка Фінке перетинає ці міцні мінеральні утворення, проходячи через хребет МакДоннелл у центральній Австралії.

Не секрет, що вода, яка тече, завжди обирає найлегший шлях, тому нелогічно, що вона тектиме проти твердих порід, а не вздовж них. Отже, наявність і походження цього поперечного дренажу розкривають важливі деталі про історичну течію річки Фінке.

У результаті вчені припустили, що в минулому існувала попередня дренажна система, яка текла під час формування цього гірського хребта. Простими словами, це вказує на те, що річка існувала ще до утворення гори, і в міру того, як земна кора підіймалася, річка прорізала дно.

Відомо, що хребет МакДоннелл утворився в рамках орогенезу Аліс-Спрінгс — тектонічної події, що сталася близько 300-400 мільйонів років тому. Усе це робить хребет Фінке щонайменше таким же давнім, як і самі гори.

Дослідники також використовували інформацію, отриману в результаті ерозії та вивітрювання. Отримані дані вказують на те, як і де поверхня взаємодіяла з атмосферою і водними потоками з плином часу. Команда також використовувала радіоактивні сигнатури певних ізотопів, що дало змогу визначити вік порід. У результаті вченим вдалося створити свого роду карту для відновлення історії та еволюції річки Фінке.

Чому річка проіснувала так довго?

Не секрет, що річки постійно змінюються: розростаються або повністю пересихають. Але чому ж річкова система Фінке проіснувала так довго?

За словами геологині з Університету штату Колорадо Еллен Воль, деякі річки можуть зникнути, якщо їх переповнює масивний приплив наносів; вони також можуть перестати текти через зміну клімату або споживання води людиною. А тому вчені дійшли висновку, що тривале існування річки, ймовірно, зумовлене тектонічною стабільністю та відсутністю заледеніння в плейстоцені.

Автори дослідження вважають, що річка Фінке змогла проіснувати так довго тому, що протягом неймовірно тривалого періоду Австралія являла собою неймовірно стабільний ландшафт. Континент розташований майже в центрі Австралійської плити, а тому не зазнавав значної тектонічної активності протягом останніх кількох сотень мільйонів років. У результаті цього "періоду затишшя" система Фінке змогла розвинутися і розширитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що розділяє річки на Землі: вчені пояснили головоломку, якій понад століття.

Раніше Фокус писав про те, що у нас над головою течуть гігантські "річки", і їх уперше нанесли на карту.