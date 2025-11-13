100 років тому люди змінили напрямок річки, запустивши хвилю фекалій: сьогодні вода чиста як ніколи

У 1900 році інженери змінили напрямок річки Чикаго, намагаючись очистити воду для місцевих жителів. Несподіваним ефектом стала хвиля фекалій, що попрямувала в інше місто, розташоване нижче за течією.

Історія бере свій початок наприкінці 19 століття, коли Чикаго став найдинамічнішим містом США, чому сприяла промислова економіка, що бурхливо розвивалася, і масова імміграція з Європи та інших регіонів США. У результаті в період з 19850 по 1919 рік Чикаго перетворився з міста з населенням близько 30 000 осіб на мегаполіс, населення якого налічувало понад 2 мільйони осіб, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Змінили течію річки назад

Як і більшість промислових міст того часу, Чикаго зіштовхнувся з труднощами з утилізацією відходів, забрудненням водних шляхів, забезпеченням чистою водою і, як наслідок, кризою громадської охорони здоров'я, яка загострювалася. У результаті місцева влада зробила радикальний крок, буквально змінивши напрямок течії річки Чикаго.

Відео дня

Велика кількість людей дорівнює великій кількості відходів, що, своєю чергою, обернулося важкими часами, якщо не навести лад у системах водопостачання та каналізації. Однією з головних проблем стало те, що місто отримувало питну воду з озера Мічиган — тієї ж прісної водойми, до якої надходили стічні води. Тиф, холера та інші захворювання, що передаються через воду, лютували.

Щоб розв'язати проблему, 1889 року було створено Санітарний округ Чикаго, перед яким було поставлено сміливе завдання: розв'язати проблему водопостачання міста, змінивши напрямок течії річки Чикаго назад.

План включав будівництво Чиказького санітарно-судноплавного каналу завдовжки 45 кілометрів, що з'єднує річку Чикаго з річкою Дес-Плейнс. Це дозволило б відвести міські стічні води від озера Мічиган у бік басейну річки Міссісіпі. Інженери викопали пологий схил, дозволивши гравітації виконати роботу, і побудували низку шлюзів і регулювальних споруд для регулювання потоку.

У січні 1900 року канал офіційно відкрився, а гравітація зробила все інше: річка почала текти назад — вода витікала з озера Мічиган, а не впадала в нього. Це стало гарною новиною для жителів Чикаго, але не для безлічі інших міст, що утворилися вниз по річці Міссісіпі. Одним із них став Сент-Луїс у сусідньому штаті Міссурі.

Простими словами, замість того, щоб навести лад, було зроблено сміливий крок, який запустив хвилю фекалій у Сент-Луїс. Місто швидко подало судову заборону на зміну річища річки, тоді як близько 300 землевласників у долині Іллінойс почали судові розгляди. На жаль, Верховний суд США врешті-решт постановив, що роботи можуть бути продовжені.

Озеро Мічиган і річка Чикаго сьогодні

Попри те, що озеро Мічиган очистилося, проблема річки Чикаго зовсім не була вирішена. Протягом більшої частини 20 століття вона все ще мала репутацію надзвичайно брудної та повної бактерій. Лише в 1970-х роках, з ухваленням Закону про чисту воду і створенням Агентства з охорони навколишнього середовища, річка почала по-справжньому відновлюватися.

Сьогодні ситуація з водоймами набагато краща. Нещодавні дослідження показують, що в річці Чикаго успішно розмножуються щонайменше 24 види риб, а також успішно процвітають черепахи, бобри та ондатри.

Ба більше, 2025 року сотні людей навіть занурилися в річку Чикаго, здійснивши перший організований заплив за майже 100 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли унікальну споруду на дні озера.

Раніше Фокус писав про те, що розкрито таємницю десятків дивних круглих відмітин під Великим озером.