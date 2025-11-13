100 лет назад люди изменили направление реки, запустив волну фекалий: сегодня вода чиста как никогда

В 1900 году инженеры изменили направление реки Чикаго, пытаясь очистить воду для местных жителей. Неожиданным эффектом стала волна фекалий, направившаяся в другой город, расположенный ниже по течению.

История берет свое начало в конце 19 века, когда Чикаго стал самым быстрорастущим городом США, чему способствовала бурно развивающаяся промышленная экономика и массовая иммиграция из Европы и других регионов США. В результате в период с 19850 по 1919 год Чикаго превратился из города с населением около 30 000 человек в процветающий мегаполис, население которого насчитывало более 2 миллионов человек, пишет IFLScience.

Изменили течение реки вспять

Как и большинство промышленных городов того времени, Чикаго столкнулся с трудностями с утилизацией отходов, загрязнением водных путей, обеспечением чистой водой и, как следствие, обостряющимся кризисом общественного здравоохранения. В результате местные власти предприняли радикальный шаг, буквально изменив направление течения реки Чикаго.

Большое количество людей равно большому количеству отходов, что, в свою очередь, обернулось тяжелыми временами, если не навести порядок в системах водоснабжения и канализации. Одной из главных проблем стало то, что город получал питьевую воду из озера Мичиган — того же пресного водоема, в который поступали сточные воды. Тиф, холера и другие заболевания, передающиеся через воду, свирепствовали.

Чтобы решить проблему, в 1889 году был создан Санитарный округ Чикаго, перед которым была поставлена смелая задача: решить проблему водоснабжения города, изменив направление течения реки Чикаго вспять.

План включал строительство Чикагского санитарно-судоходного канала длиной 45 километров, соединяющего реку Чикаго с рекой Дес-Плейнс. Это позволило бы отвести городские сточные воды от озера Мичиган в сторону бассейна реки Миссисипи. Инженеры выкопали пологий склон, позволив гравитации выполнить работу, и построили ряд шлюзов и регулирующих сооружений для регулирования потока.

В январе 1900 года канал официально открылся, а гравитация сделала все остальное: река начала течь вспять — вода вытекала из озера Мичиган, а не впадала в него. Это стало хорошей новостью для жителей Чикаго, но не для множества других городов, образовавшихся вниз по реке Миссисипи. Одним из них стал Сент-Луис в соседнем штате Миссури.

Простыми словами, вместо того, чтобы навести порядок, был предпринят смелый шаг, запустивший волну фекалий в Сент-Луис. Город быстро подал судебный запрет на изменение русла реки, в то время как около 300 землевладельцев в долине Иллинойс начали судебные разбирательства. Увы, Верховный суд США в конечном итоге постановил, что работы могут быть продолжены.

Озеро Мичиган и река Чикаго сегодня

Несмотря на то, озеро Мичиган очистилось, проблема реки Чикаго вовсе не была решена. В течение большей части 20 века она все еще имела репутацию чрезвычайно грязной и кишащей бактериями. Лишь в 1970-х годах, с принятием Закона о чистой воде и созданием Агентства по охране окружающей среды, река начала по-настоящему восстанавливаться.

Сегодня ситуация с водоемами намного лучше. Недавние исследования показывают, что в реке Чикаго успешно размножаются по меньшей мере 24 вида рыб, а также успешно процветают черепахи, бобры и ондатры.

Более того, в 2025 году сотни людей даже окунулись в реку Чикаго, совершив первый организованный заплыв за почти 100 лет.

