Самая древняя река в мире существует сотни миллионов лет: ее воды видели еще динозавров

Реки, подобно другим геологическим структурам, могут существовать на планете миллионы лет, а самая древняя из ныне существующих была еще до динозавров.

Реки, как и холмы, могут казаться такими же древними, но у них, как и других природных объектов, есть свои жизненные циклы. Многие из них разрастаются и оставляют свой извилистый след на ландшафте, прежде чем в конце концов окончательно пересохнуть. Однако некоторые реки, как показывают ученые, существуют дольше других. Так какая же их них самая старая? У ученых есть ответ, пишет Live Science.

Самая древняя река в мире

Главный претендент на это звание оказался старше динозавров — речь идет о реке Финке в Австралии, также известной как Ларапинта на языке коренных жителей Арренте. Ученые считают, что она существует от 300 до 400 миллионов лет.

По словам ученых, река Финке представляет собой сеть ручьев и каналов, которая простирается более чем на 640 километров по Северной территории и Южной Австралии. Засушливые условия в центре континента привели к тому, что сегодня река течет лишь периодически — большую часть года она существует в виде цепочки изолированных водоемов. Однако сочетание геологических данных, профилей выветривания и измерений радионуклидов в окружающих отложениях и породах позволило ученым датировать эту древнюю речную систему девонским, 419–359 миллионов лет, или карбоновым, 359–299 миллионов лет, периодом

По словам соавтора нового исследования, геоморфолога из Университета Аризоны Виктора Бейкера. Одним из наиболее убедительных доказательств возраст реки является геологическая аномалия, называемая поперечным дренажем. Вместо того чтобы течь параллельно устойчивым горным породам, таким как кварцит, река Финке пересекает эти прочные минеральные образования, проходя через хребет МакДоннелл в центральной Австралии.

Не секрет, что текущая вода всегда выбирает самый легкий путь, поэтому нелогично, что она будет течь против твердых пород, а не вдоль них. Следовательно, наличие и происхождение этого поперечного дренажа раскрывают важные детали об историческом течении реки Финке.

В результате ученые предположили, что в прошлом существовала предшествующая дренажная система, которая текла во время формирования этого горного хребта. Простыми словами, это указывает на то, что река существовала еще до образования гора, и по мере того, как земная кора поднималась, река прорезала дно.

Известно, что хребет Макдоннелл образовался в рамках орогенеза Алис-Спрингс — тектонического события, произошедшего около 300-400 миллионов лет назад. Все это делает хребет Финке минимум таким же древним, как и сами горы.

Исследователи также использовали информацию, полученную в результате эрозии и выветривания. Полученные данные указывают на то, как и где поверхность взаимодействовала с атмосферой и водными потоками с течением времени. Команда также использовала радиоактивные сигнатуры определенных изотопов, что позволило определить возраст пород. В результате ученым удалось создать своего рода карту для восстановления истории и эволюции реки Финке.

Почему река просуществовала так долго?

Не секрет, что реки постоянно меняются: разрастаются или полностью пересыхают. Но почему же речная система Финке просуществовала так долго?

По словам геолога из Университета штата Колорадо Эллен Воль, некоторые реки могут исчезнуть, если их переполняет массивный приток наносов; они также могут перестать течь из-за изменения климата или потребления воды человека. А потому ученые пришли к выводу, что длительное существование реки, вероятно, обусловлено тектонической стабильностью и отсутствием оледенения в плейстоцене.

Авторы исследования считают, что река Финке смогла просуществовать так долго потому, что в течение невероятно длительного периода времени Австралия представляла собой невероятно стабильный ландшафт. Континент расположен почти в центре Австралийской плиты, а потому не испытывал значительной тектонической активности в течение последних нескольких сотен миллионов лет. В результате этого "периода затишья" система Финке смогла развиться и расшириться.

