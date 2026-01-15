"Інопланетне життя" вже тут: мільйони років воно процвітає в печері без світла і дощової води

Після тисячоліть під землею печера Аялон була виявлена вченими абсолютно випадково. Однак уже через кілька десятиліть вона опинилася під загрозою зникнення.

Десятиліттями люди цікавилися: чи може десь у Всесвіті існувати інопланетне життя. Розгадку знайдено: воно вже існує, і не десь на далекій планеті, а на Землі, пише IFLScience.

Випадкове відкриття

За словами доцента кафедри екології, еволюції та поведінки Європейського університету в Єрусалимі Аріель Чімпан, екосистема в печері Аялон унікальна для нашої планети. Річ у тім, що вченим невідома жодна інша подібна стародавня система, яка була б настільки винятково зосереджена на харчовому ланцюзі, відірваному від поверхні Землі та сонячного світла.

Учені зазначають, що ця екосистема абсолютно унікальна для Землі — вона не просто дивна, а принципово відрізняється від решти життя на планеті. Що ще більш неймовірно: вона була виявлена практично випадково.

Печера Аялон була відкрита 2006 року, коли дослідники помітили невеличку дірку, залишену бульдозером у підлозі кар'єру Нешер-Рамла, під час розкопок крейди. Здавалося, що всередині діри знаходиться приховане озеро, в якому плавали крихітні тварини, а тому дірку досліджували фахівці.

За словами професора кафедри географії Європейського університету Амоса Фрумкіна, на той час вони з колегами почувалися астронавтами, які висадилися на Місяць, — вони опинилися в місці, де не ступала нога людини.

Річ у тім, що виявлена печера була повністю відрізана від земного світу протягом десятків мільйонів років. По суті вона не мала навіть непрямого доступу до сонячного світла, дощової води і будь-яких інших факторів, які зазвичай вважаються основоположними для життя. І все ж, життя якимось чином процвітало тут.

Життя в непроглядній темряві

Фрумкін і його колеги в кінцевому підсумку виявили всередині печери вісім раніше невідомих видів тварин: чотири ракоподібних і чотири наземні види тварин. У всіх були відсутні очі та пігментація і вони існували в екосистемі, повністю позбавленій сонячного світла і фотосинтезу.

Дослідники не вірили, що це можливо. Нові види не були схожі ні на що, відоме науці, але більш ретельні дослідження показали, що вони, ймовірно, не були чужорідними, як вважалося спочатку. За словами вчених, у печері мешкали види роду Typhlocaris, які були "живими копалинами". Вважається, що вони є залишками предкового виду креветок, що існував у стародавньому морі Тетіс мільйони років тому.

Відтоді тваринам вдалося вижити й адаптуватися до ізольованих умов унікальної екологічної системи. Ця ізоляція призвела до того, що креветка з Аялона помітно відрізняється від своїх родичів — хоча, що дещо дивно, вона виявилася тісніше пов'язаною з видом, виявленим в Італії, ніж з видом, що мешкає неподалік, у долині річки Йордан.

Але інші види, виявлені в печері, виявилися ще більш дивними. Наприклад, скорпіон Akrav israchanani виявився абсолютно новим родом. На жаль, цей рід вважається вимерлим, оскільки вчені виявили в печері лише мертві особини.

Однак, за словами вчених, головне відкриття полягало зовсім не у відкритті видів, а у виявленні стародавньої печери, повністю відрізаної від зовнішнього світу, де можна було побачити тварин у їхньому природному середовищі існування.

Зазначимо, що висота печери становить близько 30 метрів, а її діаметр оцінюється від 40 до 50 метрів. Загалом довжина печери становить близько 2,5 кілометра, а її глибина сягає 100 метрів, що робить її третьою за величиною в країні.

Дослідження також показали, що вода всередині печери не могла надходити з дощу або прилеглого Середземного моря. Насправді вона походила з джерел, прихованих глибоко під землею, що забезпечувало стабільну температуру та хімічний склад.

Без сонячного світла фотосинтез усередині печери ніколи не міг відбуватися — тож бактеріям, що становлять саму основу екосистеми, довелося придумати щось інше. Вчені з'ясували, що ця унікальна спільнота використовувала хемосинтетичний харчовий ланцюг, заснований на H2S у висхідних потоках гідротермальної води. Простими словами, система залежить від крихітних хімічних реакцій у воді, забираючи електрони у сірководню і залишаючи після себе менш енергетично активні молекули сульфату.

Після 14 мільйонів років життя під землею в незайманому вигляді первозданна біосистема печери Аялон опинилася під загрозою руйнування. Однією з причин стало проникнення інвазивних видів, включно з кажанами й дрібними крабами, — в результаті місцеві види зникають.

