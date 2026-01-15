"Инопланетная жизнь" уже здесь: миллионы лет она процветает в пещере без света и дождевой воды

После тысячелетий под землей пещера Аялон была обнаружена учеными совершенно случайно. Однако уже через пару десятилетий она оказалась под угрозой исчезновения.

Десятилетиями люди задавались вопросом: может ли где-то во Вселенной существовать инопланетная жизнь. Разгадка найдена: она уже существует, и не где-то на далекой планете, а на Земле, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Случайное открытие

По словам доцента кафедры экологии, эволюции и поведения Европейского университета в Иерусалиме Ариэль Чимпан, экосистема в пещере Аялон уникальна для нашей планеты. Дело в том, что ученым неизвестна ни одна другая подобная древняя система, которая была бы настолько исключительно сосредоточена на пищевой цепи, оторванной от поверхности Земли и солнечного света.

Відео дня

Ученые отмечают, что эта экосистема совершенно уникальна для Земли — она не просто странная, а принципиально отличается от остальной жизни на планете. Что еще более невероятно: она была обнаружена практически случайно.

Пещера Аялон была открыта в 2006 году, когда исследователи заметили небольшую дыру, оставленную бульдозером в полу карьера Нешер-Рамла, во время раскопок мела. Казалось, что внутри дыры находится скрытое озеро, в котором плавали крошечные животные, а потому дыру исследовали специалисты.

По словам профессора кафедры географии Европейского университета Амоса Фрумкина, в то время они с коллегами чувствовали себя астронавтами, высадившимися на Луну — они оказались в месте, где не ступала нога человека.

Дело в том, что обнаруженная пещера была полностью отрезана от земного мира в течение десятков миллионов лет. По сути она не имела даже косвенного доступа к солнечному свету, дождевой воде и любым другим факторам, обычно считающимся основополагающими для жизни. И все же, жизнь каким-то образом процветала здесь.

Ученые исследовали нетронутую ранее экосистему Фото: Wikimedia Commons

Жизнь в кромешной темноте

Фрумкин и его коллеги в конечном итоге обнаружили внутри пещеры восемь ранее неизвестных видов животных: четыре ракообразных и четыре наземных вида животных. У всех отсутствовали глаза и пигментация и они существовали в экосистеме, полностью лишенной солнечного света и фотосинтеза.

Исследователи не верили, что это возможно. Новые виды не были похожи ни на что, известное науке, но более тщательные исследования показали, что они, вероятно, не были чужеродными, как считалось изначально. По словам ученых, в пещере обитали виды рода Typhlocaris, которые являлись "живыми ископаемыми". Считается, что они являются остатками предкового вида креветок, существовавшего в древнем море Тетис миллионы лет назад.

С тех пор животным удалось выжить и адаптироваться к изолированным условиям уникальной экологической системы. Эта изоляция привела к тому, что креветка из Аялона заметно отличается от своих сородичей — хотя, что несколько удивительно, она оказалась более тесно связана с видом, обнаруженным в Италии, чем с видом, обитающим неподалеку, в долине реки Иордан.

Но другие виды, обнаруженные в пещере, оказались еще более странными. Например, скорпион Akrav israchanani оказался совершенно новым родом. Увы, этот род считается вымершим, так как ученые обнаружили в пещере лишь мертвые особи.

Однако, по словам ученых, главное открытие заключалось вовсе не в открытии видов, а в обнаружении древней пещеры, полностью отрезанной от внешнего мире, где можно было увидеть животных в их естественной среде обитания.

Отметим, что высота пещеры составляет около 30 метров, а ее диаметр оценивается от 40 до 50 метров. В общей сложности длина пещеры составляет около 2,5 километра, а ее глубина достигает 100 метров, что делает ее третьей по величине в стране.

Исследования также показали, что вода внутри пещеры не могла поступать из дождя или близлежащего Средиземного моря. На самом деле она происходила из источников, скрытых глубоко под землей, что обеспечивало стабильную температуру и химический состав.

Без солнечного света фотосинтез внутри пещеры никогда не мог происходить — поэтому бактериям, составляющим саму основу экосистемы, пришлось придумать что-то другое. Ученые выяснили, что это уникальное сообщество использовало хемосинтетическую пищевую цепь, основанную на H2S в восходящих потоках гидротермальной воды. Простыми словами, система зависит от крошечных химических реакций в воде, забирая электроны у сероводорода и оставляя после себя менее энергетически активные молекулы сульфата.

После 14 миллионов лет жизни под землей в нетронутом виде первозданная биосистема пещеры Аялон оказалась под угрозой разрушения. Одной из причин стало проникновение инвазивных видов, включая летучих мышей и мелких крабов — в результате местные виды исчезают.

Напомним, ранее мы писали о том, что проведя два месяца в пещере геолог открыл новую область биологии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новую камеру в знаменитой пещере неандертальцев.