На Землі є лише одне місце, де рівень океану знижується: в усьому світі він неухильно зростаєу

Кліматична криза призводить до того, що рівень світового океану неухильно підвищується. Але, як не дивно, вчені виявили, що в Гренландії в найближчі десятиліття прогнозується зворотний процес — його зниження.

У новому дослідженні вчені під керівництвом геофізика Лорен Льюрайт з Колумбійського університету об'єднали реальні вимірювання з комп'ютерним моделюванням. У результаті їм вдалося оцінити, як зміниться відносний рівень моря навколо Гренландії в цьому столітті, пише Science Alert.

Підвищення рівня моря, як відомо, є результатом збільшення кількості парникових газів у земній атмосфері, що утримують тепло, яке інакше відбивалося б назад у космос.

Попередні дослідження показали, що океан поглинає більшу частину тепла, а вода при цьому розширюється. Цей процес відомий як теплове розширення і, як прогнозується, воно стане основним фактором майбутнього глобального підвищення рівня моря.

Однак тепер учені виявили, що танення крижаних щитів зіграє велику роль у майбутньому підвищенні рівня моря в Гренландії, який, згідно з новими прогнозами, знижуватиметься, а не підвищуватиметься, як вважалося раніше.

Прогнози загальної відносної зміни рівня моря показують, що рівень моря навколо Гренландії знизиться Фото: Nature Communications

Вважається, що Гренландія — особливий випадок, оскільки нині її територія вкрита неймовірно товстим шаром льодовикового льоду завтовшки в 1,5 кілометра, який займає близько 80% острова. Сьогодні цей лід, як показують дослідження, зникає зі швидкістю близько 200 мільярдів тонн на рік. І в міру того, як ця вага зменшується, зменшується і площа суші під нею.

За найкращого сценарію обмежених викидів уже до кінця 21 століття автономна територія острова має отримати близько 0,9 метра оголеної суші через зниження рівня моря. У найгіршому сценарії, якщо людство не зробить жодних кроків, Гренландія зрештою підніметься на цілих 2,5 метра над рівнем океану.

Автори дослідження зазначають, що їхні результати ґрунтуються на зіставленні реальних спостережень за історичними змінами рівня моря і висоти суші з моделлю, яка передбачає рух суші після того, як вона вийде з-під талих льодовиків. Гравітація також відіграє важливу роль у підвищенні рівня моря в Гренландії.

