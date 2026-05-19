У Центральній Азії знайдено сліди зниклого океану

Автори нового дослідження з Університету Аделаїди з'ясували, що давно зниклий океан Тетіс відігравав вирішальну роль у формуванні гірських ландшафтів Центральної Азії.

Стародавній океан сформувався ще в крейдяний період, задовго до того, як Індія і Євразія зіткнулися. Унаслідок цього зіткнення утворилися Гімалаї.

Проаналізувавши геологічні дані за десятиліття, дослідники виявили докази того, що саме океанічна динаміка у віддалених регіонах, а не кліматичні чи мантійні процеси, визначала етапи горотворення в цьому регіоні.

Протягом багатьох років учені вважали, що рельєф Центральної Азії був сформований в основному тектонічними зіткненнями, мантійною конвекцією і кліматичними змінами. Однак нещодавні результати, опубліковані в журналі Communications Earth, ставлять під сумнів цю точку зору.

"Ми виявили, що зміна клімату і процеси в мантії мали лише незначний вплив на ландшафт Центральної Азії, яка протягом більшої частини останніх 250 мільйонів років існувала в посушливому кліматі. Натомість динаміка далекого океану Тетіс може бути безпосередньо пов'язана з короткочасними періодами горотворення в Центральній Азії", — каже науковий співробітник Аделаїдського університету Сем Бун.

Океан Тетіс, який колись простягався по більшій частині земної кулі, поступово зник у мезокайнозойську еру, залишивши по собі лише залишки, подібні до сучасного Середземного моря. У період свого розквіту океан впливав на геологічну активність далеко вглиб континенту, створюючи напругу і рух уздовж стародавніх зон звуження, що зрештою призвели до утворення гірських хребтів за тисячі кілометрів від основних зон зіткнення.

"Сучасний рельєф Центральної Азії значною мірою сформувався внаслідок зіткнення Індії та Євразії і триваючої конвергенції. Однак у крейдяному періоді динозаври також бачили б гірський ландшафт, схожий на сучасну провінцію Басейнів і хребтів на заході США", — зазначає співавтор дослідження Стін Глорі.

Глорі пояснив, що гори утворилися не тільки внаслідок руху прилеглих плит.

"Вважається, що розтягнення Тетіса, викликане відступом субдукуючих плит океанічної кори, активізувало старі зони розломів, перетворивши їх на серію приблизно паралельних хребтів у Центральній Азії, на відстані до тисяч кілометрів від зони зіткнення Гімалаїв", — додав учений.

Це відкриття переосмислює розуміння стародавнього горотворення, показуючи, що океанічна активність могла викликати підняття в спочатку стабільних континентальних районах.

Під час написання матеріалу використано джерела IDR, Communications Earth.