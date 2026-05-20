Горбатый кит поставил абсолютный рекорд: он плыл 22 года из Бразилии в Австралию (фото)
Горбатый кит совершил самое длинное в истории зарегистрированное пересечение океана, проделав ошеломляющее путешествие между Австралией и Бразилией.
Ученые задокументировали перемещение животного между местами размножения, разделенными тысячами миль открытого океана.
Впервые особь была замечена в 2003 году в месте размножения горбатых китов у бразильского побережья Баии. Спустя 22 года, в сентябре 2025 года, его снова увидели в одиночестве в заливе Херви у побережья Квинсленда в Австралии.
Два этих места находятся на расстоянии около 15 тыс. км. Это самое большое расстояние, на которое когда-либо плавали горбатые киты.
Была зафиксирована также еще одна особь, совершившая путешествие в обратном направлении, начав свой путь в заливе Харви в 2007 году и появившись у бразильского побережья Сан-Паулу в 2019 году — расстояние составило приблизительно 14 тыс. км.
Эксперты заявили, что эти путешествия, вероятно, были единичными случаями, а не обычной миграцией.
Они также предупредили, что киты могли быть вынуждены совершить это путешествие из-за таяния льда, вызванного глобальным потеплением.
Обнаружение китов, которые переместились между популяциями на противоположных сторонах планеты, — это необычайное явление, отметили исследователи. Дело в том, что эти млекопитающие, как правило, очень верны своим местам размножения.
За четыре десятилетия наблюдений, охватывающих почти 20 000 особей китов, было обнаружено всего два таких животных, совершивших грандиозное путешествие — всего 0,01% от общего числа особей.
При написании этого материала использованы материалы Royal Society Open Science, Daily Mail.