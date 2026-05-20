Горбатий кит поставив абсолютний рекорд: він плив 22 роки з Бразилії до Австралії (фото)

Горбатий кит здійснив найдовший в історії зареєстрований перетин океану, здійснивши приголомшливу подорож між Австралією і Бразилією.

Учені задокументували переміщення тварини між місцями розмноження, розділеними тисячами миль відкритого океану.

Уперше особину помітили 2003 року в місці розмноження горбатих китів біля бразильського узбережжя Баїї. Через 22 роки, у вересні 2025 року, його знову побачили на самоті в затоці Херві біля узбережжя Квінсленда в Австралії.

Два цих місця розташовані на відстані близько 15 тис. км. Це найбільша відстань, на яку коли-небудь плавали горбаті кити.

Було зафіксовано також ще одну особину, яка здійснила подорож у зворотному напрямку, розпочавши свій шлях у затоці Гарві 2007 року і з'явившись біля бразильського узбережжя Сан-Паулу 2019 року — відстань становила приблизно 14 тис. км.

Той самий горбатий кит біля узбережжя Бразилії 2003 року Фото: Renata Sousa-Lima/Creative Commons

Експерти заявили, що ці подорожі, ймовірно, були поодинокими випадками, а не звичайною міграцією.

Вони також попередили, що кити могли бути змушені здійснити цю подорож через танення льоду, спричинене глобальним потеплінням.

Виявлення китів, які перемістилися між популяціями на протилежних сторонах планети, — це надзвичайне явище, зазначили дослідники. Річ у тім, що ці ссавці, як правило, дуже вірні своїм місцям розмноження.

За чотири десятиліття спостережень, що охоплюють майже 20 000 особин китів, було виявлено лише дві такі тварини, які здійснили грандіозну подорож — всього 0,01% від загальної кількості особин.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Royal Society Open Science, Daily Mail.