В системе Нептуна произошел апокалипсис: найден единственный выживший (фото)

У последней планеты Солнечной системы Нептуна есть 16 спутников. Третий по величине спутник, Нереида, с момента открытия не давал покоя ученым. Теперь загадка его происхождения разгадана.

Новое исследование ставит точку в спорах о происхождении Нереиды, третьего по величине спутника Нептуна, шириной 338 км, обнаруженного в 1949 году. С тех пор в научном сообществе продолжались дискуссии относительно того, откуда на самом деле взялся спутник Нереида. Теперь астрономы считают, что это единственный мир, переживший апокалипсис в системе Нептуна.

Сейчас астрономы считают, что миллиарды лет назад Нептун притянул к себе своей гравитацией из пояса Койпера (область с миллионами ледяных и каменистых объектов за Нептуном) свой крупнейший спутник – Тритон. Когда этот мир оказался в системе Нептуна, то есть планета уже была окружена спутниками, то произошел апокалипсис.Тритон своим вторжением разрушил первоначальные спутники и вокруг Нептуна начали кружить их обломки, некоторые из которых позже собрались в новые спутники.

Тритон - крупнейший спутник Нептуна. Фотография зонда "Вояджер-2" Фото: NASA

О спутнике Нереида известно мало, ведь возле него побывал только зонд NASA "Вояджер-2" в 1989 году. Тем не менее астрономы считали, что этот спутник также прибыл из пояса Койпера, ведь он был неповрежденным, как остальные миры вокруг Нептуна. Также на то, что этот мир был притянут Нептуном указывала его эксцентричная орбита. И самый главный аргумент звучал так: Нереида не могла пережить вторжение Тритона, а потому это не может быть первоначальный спутник планеты. Новое исследование опровергает теорию, которая существа с 1949 года.

Благодаря наблюдениям космического телескопа Уэбб, а также моделированию ранней истории системы Нептуна, астрономы выяснили, что Нереида – это единственный первоначальный спутник Нептуна, который смог пережить хаос, созданный Тритоном.

Нереида - третий по величине спутник Нептуна Фото: NASA

Новые данные показали, что Нереида сильно отличается от известных объектов пояса Койпера: у спутника больше водяного льда и поверхность лучше отражает солнечный свет. Также у Нереиды не были обнаружены летучие органические вещества, распространенные в составе объектов пояса Койпера. Кстати эта область Солнечной системы названа в честь астронома Джерарда Койпера, который и обнаружил в 1949 году Нереиду.

Моделирование показало, что прибытие Тритона в систему Нептуна фактически переместило Нереиду на ее нынешнюю эксцентричную орбиту.

Астрономы говорят, что это открытие дает совершенно новое понимание системы Нептуна и загадка, которой уже более 70 лет, кажется решена.

При написании материала использованы источники: Science Advances, Space.