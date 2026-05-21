У системі Нептуна стався апокаліпсис: знайдено єдиного, хто вижив (фото)

В останньої планети Сонячної системи Нептуна є 16 супутників. Третій за величиною супутник, Нереїда, з моменту відкриття не давав спокою вченим. Тепер загадка його походження розгадана.

Нове дослідження ставить крапку в суперечках про походження Нереїди, третього за величиною супутника Нептуна, шириною 338 км, виявленого в 1949 році. Відтоді в науковому співтоваристві тривали дискусії щодо того, звідки насправді взявся супутник Нереїда. Тепер астрономи вважають, що це єдиний світ, який пережив апокаліпсис у системі Нептуна.

Зараз астрономи вважають, що мільярди років тому Нептун притягнув до себе своєю гравітацією з поясу Койпера (область із мільйонами крижаних і кам'янистих об'єктів за Нептуном) свій найбільший супутник — Тритон. Коли цей світ опинився в системі Нептуна, тобто планета вже була оточена супутниками, то стався апокаліпсис. Тритон своїм вторгненням зруйнував первісні супутники, і навколо Нептуна почали кружляти їхні уламки, деякі з яких пізніше зібралися в нові супутники.

Тритон — найбільший супутник Нептуна. Фотографія зонда "Вояджер-2" Фото: solar-system

Про супутник Нереїда відомо мало, адже біля нього побував лише зонд NASA "Вояджер-2" у 1989 році. Проте астрономи вважали, що цей супутник також прибув із поясу Койпера, адже він був неушкодженим, як решта світів навколо Нептуна. Також на те, що цей світ був притягнутий Нептуном, вказувала його ексцентрична орбіта. І найголовніший аргумент звучав так: Нереїда не могла пережити вторгнення Тритона, а тому це не може бути первісний супутник планети. Нове дослідження спростовує теорію, яка існує з 1949 року.

Завдяки спостереженням космічного телескопа Вебб, а також моделюванню ранньої історії системи Нептуна, астрономи з'ясували, що Нереїда — це єдиний початковий супутник Нептуна, який зміг пережити хаос, створений Тритоном.

Нереїда — третій за величиною супутник Нептуна Фото: solar-system

Нові дані показали, що Нереїда сильно відрізняється від відомих об'єктів пояса Койпера: у супутника більше водяного льоду і поверхня краще відбиває сонячне світло. Також у Нереїди не було виявлено летких органічних речовин, поширених у складі об'єктів пояса Койпера. До речі, ця область Сонячної системи названа на честь астронома Джерарда Койпера, який і виявив 1949 року Нереїду.

Моделювання показало, що прибуття Тритона в систему Нептуна фактично перемістило Нереїду на її нинішню ексцентричну орбіту.

Астрономи кажуть, що це відкриття дає абсолютно нове розуміння системи Нептуна і загадка, якій уже понад 70 років, здається вирішена.

Під час написання матеріалу використано джерела: Science Advances, Space.