Ученые обнаружили странную могилу в Лаосе: почему 37 человек похоронили в гигантском кувшине (фото)

В горных лесах северного Лаоса археологи обнаружили необычное захоронение, отличавшееся среди известных в этом регионе памятников. Внутри огромного каменного резервуара исследователи обнаружили останки 37 человек, что указывает на погребальную традицию, которая, вероятно, сохранялась на протяжении веков.

Место, известное как "Объект 75", исследовала международная команда под руководством Университета Джеймса Кука и Департамента культурного наследия Лаоса. Памятник расположен на плато Сьенгуанг, где находится "Равнина кувшинов", где сотни гигантских каменных сосудов разбросаны по всей местности.

Однако этот кувшин отличался от большинства других как по своим размерам, так и по содержимому. Высотой около 1,3 метра и шириной более 2 метров, захоронение было заполнено человеческими останками, что делает его одной из важнейших находок в этом регионе.

Радиоуглеродное датирование костей и зубов показало, что кувшин использовался на протяжении 270 лет. Исследователи предположили, что общины, вероятно, возвращались сюда неоднократно, помещая останки следующих поколений в тот же сосуд.

Этот памятник датируется примерно 890-1160 годами н. э., периодом, когда Юго-Восточная Азия формировалась под влиянием региональных торговых и культурных связей, охватывавших такие государства, как китайская династия Сун и кхмерская империя в Камбодже.

Химический анализ бусин, найденных во время раскопок, показал, что материалы происходят из отдаленных мест, в частности Южной Индии и Месопотамии. По мнению исследователей, эти сети обмена, вероятно, способствовали распространению этого погребального обычая по всей Азии, а затем и в Тихоокеанском регионе.

"Хотя современным наблюдателям размещение человеческих останков в гигантских каменных кувшинах может показаться необычным, практика вторичного захоронения, когда тела сначала оставляют разлагаться, а затем выбранные кости перезахоранивают, на самом деле довольно распространена в Азии и Тихоокеанском регионе", — сказал доктор Николас Скопал, археолог из Университета Джеймса Кука и соруководитель исследования.

Кости не помещали в большой кувшин сразу после смерти. Судебно-медицинская экспертиза указала на преднамеренный многоэтапный процесс захоронения. Тела, вероятно, разлагались где-то в другом месте, прежде чем выбранные останки переносили в общий сосуд.

"Во многих культурах разложение является переходной фазой между смертью и миром предков. Перемещение костей из одного места в другое могло иметь символическое значение, обозначая завершение этой трансформации", — пояснил Скопал.

Исследователи предположили, что меньшие кувшины, расположенные вблизи главной посуды, могли служить временными местами для разложения, прежде чем кости переносили в больший контейнер. Эта идея могла бы объяснить, почему сегодня многие кувшины на Равнине кувшинов пусты.

Скопал отметил, что объект 75, вероятно, выполнял функцию коллективного склепа, который использовался на протяжении поколений. Предметы, похороненные вместе с умершими, в частности бусины, керамика и металлические предметы, указывали на церемониальные пространства, связанные с предками, памятью и групповой идентичностью.

Полевые работы в этом регионе остаются сложными. Многие места с кувшинами скрыты в густом лесу или на пересеченной горной местности, и добраться до них можно только после длительных поездок и изнурительных пеших прогулок. Исследователи также сталкивались с опасностью от неразорвавшихся бомб, оставленных после войны во Вьетнаме.

Даже несмотря на эти вызовы, археологи планируют дальнейшую работу на Равнине кувшинов. Оставались вопросы относительно людей, похороненных в гигантском сосуде. Были ли они связаны родственными связями, социальными связями или чем-то другим? Команда надеется, что будущие биоантропологические исследования и анализ древней ДНК помогут установить, кем были умершие и как они вписываются в более широкую историю Юго-Восточной Азии.

Эти находки позволяют подробнее рассмотреть, как древние сообщества понимали смерть, происхождение и социальные связи. Гигантский сосуд с объекта 75 не просто содержит кости; он хранит подсказки о культурных практиках, которые объединяли людей на протяжении поколений.

При написании этого материала использованы материалы IFLScience, Antiquity.