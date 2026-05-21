Под Аппалачами нашли несметные залежи лития, которого хватит на 500 млрд смартфонов

Новые данные, собранные исследованиям Геологической службы США, показывают, что в горах Аппалачи находятся огромные запасы лития. Его количества будет достаточно для производства 500 млрд смартфонов, 180 млрд ноутбуков или 130 млн электромобилей.

Исследования показывают, что в этом регионе находится 2,5 млн тонн лития, что соответствует импорту лития в США на 328 лет вперед. Таким образом, добыча лития в этой горной системе могла бы уменьшить зависимость США от таких стран, как Китай, Аргентина и Чили, но экологические последствия этого пока неясны.

Запасы лития, разбросанные по восточной части США от Алабамы до Мэна, находятся в чрезвычайно крупнозернистых породах, называемых пегматитами, сообщили геологи в двух новых исследованиях северных и южных Аппалачей.

"Это первая оценка запасов лития в регионе, проведенная Геологической службой США (USGS). Оценка этих месторождений является частью общенациональной оценки запасов лития в пегматитах, рассолах и высохших озерных отложениях, а также в древних вулканах, проводимой USGS", — говорит геолог-исследователь USGS и соавтор анализа северных Аппалачей Кристофер Холм-Денома.

Відео дня

Литий в северных Аппалачах сосредоточен в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир. Несколько месторождений там, таких как пегматит Пламбаго-Норт в штате Мэн, содержат минерал сподумен, который имеет высокое содержание лития по весу — 3,5%, и хорошо отработанные методы его извлечения, сказала Холм-Денома.

Богатые литием пегматиты кристаллизовались из богатой литием магмы более 250 миллионов лет назад во время формирования Аппалачских гор. Разработка этих месторождений потребовала бы вскрытия гигантских карьеров и уничтожения среды обитания диких животных, что повлияло бы на ландшафт и региональное биоразнообразие. Это также привело бы к вредному загрязнению из-за отходов, таких как жидкости и мелкодисперсные породы, которые могут выщелачивать микроэлементы в почву и водоемы.

Кроме того, тяжелая техника, необходимая для добычи твердых пород в Аппалачах, выбрасывала бы в атмосферу огромное количество углекислого газа, а извлечение лития из этих пород потребовало бы использования токсичных химикатов и дополнительных выбросов парниковых газов.

Другие новости науки

Физики обнаружили главный источник лития. Происхождение лития долгое время осталось загадкой. Теперь же ученые сформулировали теорию, которая подкрепляет аргументы в пользу одного возможного происхождения лития, одновременно оспаривая другое.

Одни из самых опасных веществ на Земле помогли создать литий для батарей. Новый метод извлечения лития превращает экологическую проблему в столь необходимый ресурс для производства батарей для смартфонов, ноутбуков и электромобилей.

При написании материала использованы источники Natural Resources Research, USGS.