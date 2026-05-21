Під Аппалачами знайшли незліченні поклади літію, якого вистачить на 500 млрд смартфонів

Нові дані, зібрані дослідженням Геологічної служби США, показують, що в горах Аппалачі знаходяться величезні запаси літію. Його кількості буде достатньо для виробництва 500 млрд смартфонів, 180 млрд ноутбуків або 130 млн електромобілів.

Дослідження показують, що в цьому регіоні міститься 2,5 млн тонн літію, що відповідає імпорту літію в США на 328 років вперед. Таким чином, видобуток літію в цій гірській системі міг би зменшити залежність США від таких країн, як Китай, Аргентина і Чилі, але екологічні наслідки цього поки що незрозумілі.

Запаси літію, розкидані східною частиною США від Алабами до Мена, містяться в надзвичайно грубозернистих породах, званих пегматитами, повідомили геологи у двох нових дослідженнях північних і південних Аппалачів.

"Це перша оцінка запасів літію в регіоні, проведена Геологічною службою США (USGS). Оцінка цих родовищ є частиною загальнонаціональної оцінки запасів літію в пегматитах, розсолах і висохлих озерних відкладеннях, а також у стародавніх вулканах, яку проводить USGS", — говорить геолог-дослідник USGS і співавтор аналізу північних Аппалачів Крістофер Холм-Денома.

Відео дня

Літій у північних Аппалачах зосереджений у штатах Мен і Нью-Гемпшир. Кілька родовищ там, таких як пегматит Пламбаго-Норт у штаті Мен, містять мінерал сподумен, який має високий вміст літію за вагою — 3,5%, і добре відпрацьовані методи його вилучення, сказала Холм-Денома.

Багаті літієм пегматити кристалізувалися з багатої літієм магми понад 250 мільйонів років тому під час формування Аппалачських гір. Розробка цих родовищ вимагала б розкриття гігантських кар'єрів і знищення середовища проживання диких тварин, що вплинуло б на ландшафт і регіональне біорізноманіття. Це також призвело б до шкідливого забруднення через відходи, такі як рідини і дрібнодисперсні породи, які можуть вилуговувати мікроелементи в ґрунт і водойми.

Крім того, важка техніка, необхідна для видобутку твердих порід в Аппалачах, викидала б в атмосферу величезну кількість вуглекислого газу, а вилучення літію з цих порід потребувало б використання токсичних хімікатів і додаткових викидів парникових газів.

Інші новини науки

Фізики виявили головне джерело літію. Походження літію довгий час залишилося загадкою. Тепер же вчені сформулювали теорію, яка підкріплює аргументи на користь одного можливого походження літію, одночасно заперечуючи інше.

Одні з найнебезпечніших речовин на Землі допомогли створити літій для батарей. Новий метод вилучення літію перетворює екологічну проблему на такий необхідний ресурс для виробництва батарей для смартфонів, ноутбуків і електромобілів.

Під час написання матеріалу використано джерела Natural Resources Research, USGS.