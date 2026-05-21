Під Аппалачами знайшли незліченні поклади літію, якого вистачить на 500 млрд смартфонів
Нові дані, зібрані дослідженням Геологічної служби США, показують, що в горах Аппалачі знаходяться величезні запаси літію. Його кількості буде достатньо для виробництва 500 млрд смартфонів, 180 млрд ноутбуків або 130 млн електромобілів.
Дослідження показують, що в цьому регіоні міститься 2,5 млн тонн літію, що відповідає імпорту літію в США на 328 років вперед. Таким чином, видобуток літію в цій гірській системі міг би зменшити залежність США від таких країн, як Китай, Аргентина і Чилі, але екологічні наслідки цього поки що незрозумілі.
Запаси літію, розкидані східною частиною США від Алабами до Мена, містяться в надзвичайно грубозернистих породах, званих пегматитами, повідомили геологи у двох нових дослідженнях північних і південних Аппалачів.
"Це перша оцінка запасів літію в регіоні, проведена Геологічною службою США (USGS). Оцінка цих родовищ є частиною загальнонаціональної оцінки запасів літію в пегматитах, розсолах і висохлих озерних відкладеннях, а також у стародавніх вулканах, яку проводить USGS", — говорить геолог-дослідник USGS і співавтор аналізу північних Аппалачів Крістофер Холм-Денома.
Літій у північних Аппалачах зосереджений у штатах Мен і Нью-Гемпшир. Кілька родовищ там, таких як пегматит Пламбаго-Норт у штаті Мен, містять мінерал сподумен, який має високий вміст літію за вагою — 3,5%, і добре відпрацьовані методи його вилучення, сказала Холм-Денома.
Багаті літієм пегматити кристалізувалися з багатої літієм магми понад 250 мільйонів років тому під час формування Аппалачських гір. Розробка цих родовищ вимагала б розкриття гігантських кар'єрів і знищення середовища проживання диких тварин, що вплинуло б на ландшафт і регіональне біорізноманіття. Це також призвело б до шкідливого забруднення через відходи, такі як рідини і дрібнодисперсні породи, які можуть вилуговувати мікроелементи в ґрунт і водойми.
Крім того, важка техніка, необхідна для видобутку твердих порід в Аппалачах, викидала б в атмосферу величезну кількість вуглекислого газу, а вилучення літію з цих порід потребувало б використання токсичних хімікатів і додаткових викидів парникових газів.
Під час написання матеріалу використано джерела Natural Resources Research, USGS.