Песни на частоте 432 Гц могут "перезагрузить мозг": о чем новый тренд TikTok

Среди пользователей TikTok получила популярность теория о том, что прослушивание музыки на частоте 432 Гц якобы может “перезагрузить мозг”.

"Известно, что частота 432 Гц естественным образом резонирует с нашим телом, напрямую связана с землей и природой", — пишет один из пользователей.

Некоторые верят, что такая частота "снижет уровень кортизола, приводя мозг в состояние глубокого покоя".

Но у исследователей есть свое мнение по этому поводу.

"Хотя 432 Гц может звучать успокаивающе для некоторых, это не кратчайший путь к перезагрузке мозга", — говорит музыкальный психолог из Сиднейского университета Сандра Гарридо.

Пользователям TikTok предлагают "перезагрузить" мозг

Идея о том, что определенные частоты могут улучшить здоровье, не нова, и такие теории выдвигали все, от древних греков до мыслителей эпохи Возрождения. Однако, по словам доктора Гарридо, нет научных доказательств, подтверждающих эту связь.

"Хотя концепция космического выравнивания интригует, существует мало научных подтверждений идеи о том, что определенные частоты оказывают какое-либо магическое воздействие на наше самочувствие", — объясняет эксперт.

Вместо того чтобы говорить об одной конкретной частоте, эксперт утверждает, что современные исследования показывают, что влияние звука или музыки на благополучие в большей степени зависит от того, как мы воспринимаем и интерпретируем звук.

"Есть некоторые доказательства того, что наши физиологические системы (такие как дыхание и частота сердечных сокращений) синхронизируются с любым ритмом, который мы слышим", — сказала доктор Гарридо.

Именно поэтому большинство людей предпочитают медленную, спокойную музыку, когда хотят расслабиться и успокоиться. Медленный ритм помогает замедлить дыхание и частоту сердечных сокращений и вызывает сонливость или успокоение.

По словам доктора Гарридо, все сводится к индивидуальным предпочтениям и восприятию.

"Наш мозг склонен интерпретировать звуки как выражение эмоциональных состояний. Когда человек расслаблен, его голос обычно ниже по тону, чем когда он возбужден или взволнован. Таким образом, ноты более низкого тона иногда воспринимаются как более расслабляющие, чем ноты более высокого тона", — сказала она.

При написании этого материала использованы материалы TikTok, Daily Mail.