Пісні на частоті 432 Гц можуть "перезавантажити мозок": про що новий тренд TikTok

Серед користувачів TikTok набула популярності теорія про те, що прослуховування музики на частоті 432 Гц нібито може "перезавантажити мозок".

"Відомо, що частота 432 Гц природним чином резонує з нашим тілом, безпосередньо пов'язана із землею і природою", — пише один із користувачів.

Дехто вірить, що така частота "знизить рівень кортизолу, приводячи мозок у стан глибокого спокою".

Але у дослідників є своя думка з цього приводу.

"Хоча 432 Гц може звучати заспокійливо для декого, це не найкоротший шлях до перезавантаження мозку", — каже музичний психолог із Сіднейського університету Сандра Гаррідо.

Ідея про те, що певні частоти можуть поліпшити здоров'я, не нова, і такі теорії висували всі, від стародавніх греків до мислителів епохи Відродження. Однак, за словами доктора Гаррідо, немає наукових доказів, що підтверджують цей зв'язок.

"Хоча концепція космічного вирівнювання інтригує, існує мало наукових підтверджень ідеї про те, що певні частоти чинять якийсь магічний вплив на наше самопочуття", — пояснює експерт.

Замість того, щоб говорити про одну конкретну частоту, експерт стверджує, що сучасні дослідження показують, що вплив звуку або музики на благополуччя більшою мірою залежить від того, як ми сприймаємо й інтерпретуємо звук.

"Є деякі докази того, що наші фізіологічні системи (такі як дихання і частота серцевих скорочень) синхронізуються з будь-яким ритмом, який ми чуємо", — сказала доктор Гаррідо.

Саме тому більшість людей віддають перевагу повільній, спокійній музиці, коли хочуть розслабитися і заспокоїтися. Повільний ритм допомагає сповільнити дихання і частоту серцевих скорочень і викликає сонливість або заспокоєння.

За словами доктора Гаррідо, все зводиться до індивідуальних уподобань і сприйняття.

"Наш мозок схильний інтерпретувати звуки як вираження емоційних станів. Коли людина розслаблена, її голос зазвичай нижчий за тоном, ніж коли вона збуджена або схвильована. Таким чином, ноти нижчого тону іноді сприймаються як такі, що більш розслаблюють, ніж ноти вищого тону", — сказала вона.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали TikTok, Daily Mail.