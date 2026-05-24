Можно ли залить вулкан бетоном: звучит дико, но вдруг сработает? Ученые прокомментировали (фото)

Ученые и эксперты по вопросам чрезвычайных ситуаций годами изучают способы уменьшения ущерба, вызванного извержениями вулканов. Иногда появляются даже радикальные методы.

Одна из идей, которая недавно распространилась в социальных сетях, подняла простой вопрос: почему бы не залить бетон в вулкан, чтобы остановить его извержение? Это предложение появилось на таких платформах, как X, Facebook и Reddit, и многие люди задумались над тем, сможет ли гигантская бетонная пробка предотвратить смертельные взрывы и защитить людей.

На первый взгляд, эта идея довольно-таки реальна. Бетон плавится при температуре около 1500 градусов Цельсия, тогда как температура лавы обычно достигает 871 градуса Цельсия.

Теоретически большое количество бетона внутри вулканического жерла могло бы частично заблокировать отверстие. Однако это не самая большая проблема во время извержения. Исследователи объяснили, что настоящая опасность заключается в давлении, накапливающемся под поверхностью Земли.

Геологическая служба США (USGS) объяснила, что некоторая магма достаточно жидкая, чтобы позволить образовавшимся газам выходить медленно. В таких случаях лава может спускаться по склону вулкана спокойнее. Хотя лава сама по себе опасна, медленные извержения обычно не так опасны, как собственно взрыв.

Проблемы начинаются, когда магма становится густой и вязкой. Газ задерживается внутри, что приводит к повышению давления. Эти извержения могут вызвать стремительный сход по склонам гор с высокой скоростью пепла, камней и горячих облаков.

Специалисты объяснили: "Давление нарастает, пока газы не вырываются с большой силой и не взрываются".

Засыпка бетонной смесью жерла вулкана может еще больше усилить давление. Закрытие отверстия по факту забирает у вулкана один из естественных каналов для извержения.

Вместо того, чтобы газы выходили постепенно, вулкан может впоследствии взорваться с гораздо большей силой. Вулкан, который ранее образовывал медленные потоки лавы, в таком случае станет намного опаснее.

Опасные извержения вулканов

В качестве примера разрушительной силы, на которую способны вулканы, можно вспомнить активный стратовулкан в Вашингтоне — Сент-Геленс.

Вулкан Сент-Геленс Фото: Википедия

Большие извержения высвобождают огромную энергию, и любой бетон, добавленный вблизи жерла, может разлететься на куски во время взрыва.

Порох от бетона может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в частности заболевания легких и рак, если его вдыхать в больших количествах.

Самые мощные извержения вулканов в истории Земли

Когда бетон помогает во время извержения

Во время одного из извержений Этны спасатели использовали бетонные блоки, чтобы отвести лаву подальше от населенных пунктов.

Этот метод был направлен на защиту домов и дорог, а не на попытку остановить сам вулкан. Эксперты отметили, что такая стратегия могла бы не сработала во время более масштабного извержения, но она позволила избежать повышения подземного давления.

При написании этого материала использованы материалы Wikipedia, IFLScience.