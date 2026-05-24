Чи можна залити вулкан бетоном: звучить дико, але раптом спрацює? Вчені прокоментували (фото)

Чи можна залити вулкан бетоном | Фото: Diego Girón

Учені та експерти з питань надзвичайних ситуацій роками вивчають способи зменшення збитків, спричинених виверженнями вулканів. Іноді з'являються навіть радикальні методи.

Одна з ідей, яка нещодавно поширилася в соціальних мережах, порушила просте запитання: чому б не залити бетон у вулкан, щоб зупинити його виверження? Ця пропозиція з’явилася на таких платформах, як X, Facebook та Reddit, і багато людей замислилися над тим, чи зможе гігантська бетонна пробка запобігти смертельним вибухам та захистити людей.

На перший погляд, ця ідея досить-таки реальна. Бетон плавиться при температурі близько 1500 градусів Цельсія, тоді як температура лави зазвичай сягає 871 градуса Цельсія.

Теоретично велика кількість бетону усередині вулканічного жерла могла б частково заблокувати отвір. Однак це не найбільша проблема під час виверження. Дослідники пояснили, що справжня небезпека полягає в тиску, що накопичується під поверхнею Землі.

Геологічна служба США (USGS) пояснила, що деяка магма достатньо рідка, щоб дозволити утворених газам виходити повільно. У таких випадках лава може спускатися по схилу вулкана спокійніше. Хоча лава сама по собі небезпечна, повільні виверження зазвичай не такі небезпечні, як власне вибух.

Проблеми починаються, коли магма стає густою і в'язкою. Газ затримується всередині, що призводить до підвищення тиску. Ці виверження можуть спричинити стрімке сходження по схилах гір з високою швидкістю попелу, каміння та гарячих хмар.

Фахівці пояснили: "Тиск наростає, поки гази не вириваються з великою силою і не вибухають".

Засипання бетонною сумішшю жерла вулкана може ще більше посилити тиск. Закриття отвору о факту забирає у вулкана один з природних каналів для виверження.

Замість того, щоб гази виходили поступово, вулкан може згодом вибухнути з набагато більшою силою. Вулкан, який раніше утворював повільні потоки лави, у такому разі стане набагато небезпечнішим.

Як приклад руйнівної сили, на яку здатні вулкани, можна згадати активний стратовулкан у Вашингтоні — Сент-Геленс.

Великі виверження вивільняють величезну енергію, і будь-який бетон, доданий поблизу жерла, може розлетітися на шматки під час вибуху.

Порох від бетону може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема захворювання легенів та рак, якщо його вдихати у великих кількостях.

Коли бетон допомагає під час виверження

Під час одного з вивержень Етни рятувальники використовували бетонні блоки, щоб відвести лаву подалі від населених пунктів.

Цей метод був спрямований на захист будинків і доріг, а не на спробу зупинити сам вулкан. Експерти зазначили, що така стратегія могла б не спрацювала під час масштабнішого виверження, але вона дозволила уникнути підвищення підземного тиску.

Під час написання цього матеріалу використано матеріали Wikipedia, IFLScience.