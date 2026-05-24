Железо ржавеет, а медь зеленеет: почему же тогда золото не меняется от воздействия кислорода

Золото ведет себя иначе, чем такие металлы, как сталь и медь. В то время как материалы на основе железа ржавеют, а на меди со временем образуется зеленый налет, золото обычно остается неизменным. Недавние научные исследования дали объяснение этой стабильности.

Исследователи сообщили, что атомы на внешнем слое золота могут перегруппироваться в новые геометрические структуры. Это изменение поверхности снижает способность металла вступать в реакцию с кислородом, что является ключевым этапом окисления. Без этого перехода золото могло бы начать реагировать с кислородом почти сразу после контакта с ним.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Окисление начинается, когда молекулы кислорода в воздухе распадаются на отдельные атомы, которые затем могут связываться с поверхностью металла. Команда проанализировала, как различные поверхностные структуры золота влияют на этот процесс.

Відео дня

Когда образуется свежая поверхность, например после резки, атомы реорганизуются из квадратной решетки в гексагональную структуру. Другая распространенная конфигурация уже имеет гексагональную форму и демонстрирует низкую реактивность.

Расчеты на основе квантовой механики показали, что квадратное расположение способствует расщеплению кислорода эффективнее, чем шестиугольное. Однако для того, чтобы кислород вступил в реакцию на шестиугольной поверхности, атомы сначала должны вернуться к квадратной структуре, что создает барьер, который замедляет окисление.

Опрос Какие научные темы вам интересно читать? Опрос открыт до Космос Искусственный интеллект Робототехника Археология Природа Здоровье Зеленая энергетика История Точные науки Голосувати

Оксид золота не является стабильным, поэтому даже когда происходят реакции, при ограниченных условиях может образоваться только очень тонкий слой, по словам химического инженера Мэтью Монтемора, одного из авторов исследования.

Монтемор отметил, что этот эффект был неожиданным, заявив, что это "определенно сюрприз", и добавив, что замедление является чрезвычайным: "После перегруппировки окисление происходит примерно в миллиард-триллион раз медленнее".

Важно

Это спасало конструкцию тысячи лет: ученые нашли неожиданную "способность" Великой пирамиды (фото)

Эти выводы могут помочь усовершенствовать конструкцию катализаторов — материалов, используемых для ускорения химических реакций.

Другие новости науки

Ученые и эксперты по вопросам чрезвычайных ситуаций годами изучают способы уменьшения ущерба, вызванного извержениями вулканов. Иногда появляются даже радикальные идеи, например, залить вулкан бетоном.

Ученые, исследующие древний антарктический лед, обнаружили образцы, которым примерно 6 миллионов лет. Исследователи заявили, что эти образцы являются самым древним льдом, который когда-либо был извлечен на планете

При написании этого материала использованы материалы Science News.