42 000 лет скрывалась от глаз ученых: древнюю жизнь обнаружили в самом неожиданном месте

В новом исследовании ученые неожиданно обнаружили свидетельства древней жизни под кратером от астероида.

История Земли насчитывает более 4,5 миллиардов лет и в какой-то момент в прошлом на нашей планете возникло удивительное явление — возникла жизнь, которая впоследствии распространилась по всему земному шару, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одна из ведущих теорий предполагает, что интенсивная бомбардировка астероидами, которой наша планета подверглась около 4 миллиардов лет назад, сыграла важную роль в этом процессе. Простыми словами, предполагается, что именно этому массовому падению космических камней на Землю мы обязаны своему существованию.

Відео дня

Теперь новое открытие в Южной Корее предполагает, что эффект астероида, вероятно, мог быть в разы сложнее, чем считалось ранее. В ходе нового исследования под кратером, образованным в результате мощного удара около 42 000 лет назад, команда геологов под руководством Джесу Лима из Корейского института геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM) обнаружила несколько строматолитов.

Диаграмма, иллюстрирующая, как удар мог создать условия для роста строматолитов Фото: Communications Earth & Environment

Отметим, что строматолиты — это слоистые структуры, построенные микробными матами, похожие на некоторые из древнейших известных свидетельств жизни на Земле. А новое открытие предполагает, что тепло, выделяемое при ударе астероида, вероятно, могло создать долговременную гидротермальную среду, подобную горячим источникам, где могли процветать микробные сообщества.

В результате, ученые предположили, что в эпоху интенсивной бомбардировки миллиарды лет назад ударные кратеры могли создать бесчисленные временные убежища для ранней жизни на молодой Земле.

Десятилетиями ученые пытаются разгадать тайну зарождения жизни на Земле и исследователи считают, что важная подсказка, вероятно, могла быть найдена в строматолитах. В нескольких местах по всему миру были обнаружены эти структуры возрастом около 3,5 миллиарда лет назад — это одно из древнейших свидетельств существования жизни на нашей планете. Однако многое о том, как эти сообщества возникли и распространились, все еще остается загадкой.

Бассейн Чокджун-Чоге в Хапчхоне, возможно, добавил еще несколько деталей, контекстуализировав открытия, связанные с ударными кратерами, такими как Чиксулуб. Ранее в этих ударных кратерах были обнаружены микробные маты, которые интерпретировались как материал, занесенный в кратер, а вовсе не сообщества, образовавшиеся в них естественным путем.

Карта бассейна реки Чокджун-Чоге с отмеченными исследованными участками Фото: Communications Earth & Environment

В новом исследовании ученые раскопали северо-западную часть кратера и обнаружили множество строматолитов диаметров от 10 до 20 сантиметров. Результаты уже показали, что ударный кратер способен разрушать и нагревать земную кору в месте падения, создавая систему, в которой медленно рассеивающееся остаточное тепло нагревает воду, заполняющую оставшийся бассейн — гидротермальное ударное озеро. Исследователи обнаружили, что эти строматолиты, вероятно, образовались именно в такой среде.

По словам команды они обнаружили следы элемента европия, который интерпретируется как признак прошлой гидротермальной активности. Есть и другие признаки, подтверждающие эту интерпретацию, а именно высокое содержание кальция, кальцита и серы.

Радиоуглеродное датирование одного из образцов показало, что строматолиты образовались примерно 23 400–14 600 лет назад. Это указывает на то, что гидротермальное озеро существовало в течение нескольких десятков тысячелетий. В результате, ученые пришли к выводу, что именно таким образом ранняя Земля могла быть приготовлена к зарождению жизни на планете.

Команда пришла к выводу, что ранняя бомбардировка нашей планеты, вероятно, могла создать множество очагов производства кислорода по всему миру — то, что исследователи называют "кислородными оазисами".

Напомним, ранее мы писали о том, что глубоко в недрах Земли найдено огромное скопление жизни: здесь живут миллиарды.

Ранее Фокус писал о том, что породило жизнь на Земле: ученые считают, что нашли тот самый процесс, скрытый в недрах.

При написании использовались материалы Communications Earth & Environment, Science Alert.