42 000 років ховалася від очей учених: стародавнє життя виявили в найнесподіванішому місці

У новому дослідженні вчені несподівано виявили свідчення стародавнього життя під кратером від астероїда.

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і в якийсь момент у минулому на нашій планеті виникло дивовижне явище — виникло життя, яке згодом поширилося по всій земній кулі, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Одна з провідних теорій припускає, що інтенсивне бомбардування астероїдами, якого наша планета зазнала близько 4 мільярдів років тому, зіграло важливу роль у цьому процесі. Простими словами, передбачається, що саме цьому масовому падінню космічного каміння на Землю ми завдячуємо своїм існуванням.

Відео дня

Тепер нове відкриття в Південній Кореї припускає, що ефект астероїда, ймовірно, міг бути в рази складнішим, ніж вважалося раніше. Під час нового дослідження під кратером, утвореним унаслідок потужного удару близько 42 000 років тому, команда геологів під керівництвом Джесу Ліма з Корейського інституту геологічних наук і мінеральних ресурсів (KIGAM) виявила кілька строматолітів.

Діаграма, що ілюструє, як удар міг створити умови для зростання строматолітів Фото: Communications Earth & Environment

Зазначимо, що строматоліти — це шаруваті структури, побудовані мікробними матами, схожі на деякі з найдавніших відомих свідчень життя на Землі. А нове відкриття припускає, що тепло, що виділяється під час удару астероїда, ймовірно, могло створити довготривале гідротермальне середовище, подібне до гарячих джерел, де могли процвітати мікробні спільноти.

У результаті вчені припустили, що в епоху інтенсивного бомбардування мільярди років тому ударні кратери могли створити незліченні тимчасові притулки для раннього життя на молодій Землі.

Десятиліттями вчені намагаються розгадати таємницю зародження життя на Землі, і дослідники вважають, що важлива підказка, імовірно, могла бути знайдена в строматолітах. У кількох місцях по всьому світу було виявлено ці структури віком близько 3,5 мільярда років тому — це одне з найдавніших свідчень існування життя на нашій планеті. Однак багато чого про те, як ці спільноти виникли і поширилися, все ще залишається загадкою.

Басейн Чокджун-Чоге в Хапчхоні, можливо, додав ще кілька деталей, контекстуалізувавши відкриття, пов'язані з ударними кратерами, такими як Чиксулуб. Раніше в цих ударних кратерах було виявлено мікробні мати, які інтерпретували як матеріал, занесений у кратер, а зовсім не спільноти, що утворилися в них природним шляхом.

Карта басейну річки Чокджун-Чоге із зазначеними дослідженими ділянками Фото: Communications Earth & Environment

У новому дослідженні вчені розкопали північно-західну частину кратера і виявили безліч строматолітів діаметром від 10 до 20 сантиметрів. Результати вже показали, що ударний кратер здатний руйнувати і нагрівати земну кору в місці падіння, створюючи систему, в якій залишкове тепло, яке повільно розсіюється, нагріває воду, що заповнює басейн, який залишився, — гідротермальне ударне озеро. Дослідники виявили, що ці строматоліти, ймовірно, утворилися саме в такому середовищі.

За словами команди, вони виявили сліди елемента європію, який інтерпретується як ознака минулої гідротермальної активності. Є й інші ознаки, що підтверджують цю інтерпретацію, а саме високий вміст кальцію, кальциту і сірки.

Радіовуглецеве датування одного зі зразків показало, що строматоліти утворилися приблизно 23 400-14 600 років тому. Це вказує на те, що гідротермальне озеро існувало протягом кількох десятків тисячоліть. У результаті вчені дійшли висновку, що саме таким чином рання Земля могла бути приготована до зародження життя на планеті.

Команда дійшла висновку, що раннє бомбардування нашої планети, ймовірно, могло створити безліч вогнищ виробництва кисню по всьому світу — те, що дослідники називають "кисневими оазисами".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глибоко в надрах Землі знайдено величезне скупчення життя: тут живуть мільярди.

Раніше Фокус писав про те, що породило життя на Землі: вчені вважають, що знайшли той самий процес, прихований у надрах.

Під час написання використовували матеріали Communications Earth & Environment, Science Alert.