У Галапагосских островов найден крохотный осьминог: легко поместится на ладони (видео)

Исследователи впервые описали крохотного осьминога размером с мяч для гольфа — впервые его заметили более 10 лет назад, но описали лишь сейчас.

Крошечный ярко-синий осьминог Microeledone galapagensis настолько крохотный, что легко помещается на ладони. По словам биологов, представители этого вида настолько малы, что их едва ли можно заметить в воде невооруженным взглядом, пишет Фокус.

К счастью для науки, ученые на борту исследовательского судна E/V Nautilus имеют доступ к глубоководному подводному аппарату (ROV), что позволило во время глубоководной экспедиции заметить это крошечное беспозвоночное. Отметим, что впервые крохотный осьминог был замечен биологами еще в 2015 году недалеко от острова Дарвина, однако описать вид удалось лишь сейчас.

Позже ученым удалось отобрать экземпляр и заснять на видео еще два. Однако более тщательный лабораторный осмотр поставил экспертов в тупик, что побудило их отправить фотографию эксперту по осьминогам из Полевого музея Джанет Войт.

Отметим, что определение новое вида — весьма сложный процесс. Обычно ээто требует полного вскрытия, которое неизбежно разрушит образец. Поскольку это был единственный когда-либо собранный экземпляр M. galapagensis, Войт не хотела потерять такой ценный образец. В результате, ученые приняли решение обратиться к технологии микрокомпьютерной томографии — команде удалось получить очень подробное представление об анатомии M. galapagensis, объединив тысячи тонких рентгеновских снимков в 3D-модель.Теперь, спустя более 10 лет после обнаружения вида, команде наконец удалось определить, что осьминог принадлежит к новому виду, заслуживающему собственного названия. Более того, M. galapagensis представляет собой первый вид осьминога, официально описанный Войт за ее более чем 40-летнюю карьеру.

Известно, что Microeledone galapagensis — это маленькие ярко-синие осьминоги, которые живут в глубинах океана, а потому почти никому на Земле ранее не доводилось видеть их.

