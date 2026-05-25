В океане найден новый вид "морской осы": его название предупреждает о смерти (фото)

У берегов Сингапура только что обнаружили совершенно новый вид кубомедузы, получивший прозвище "морская оса".

Новый вид был обнаружен учеными в океанских водах у берегов Сингапура и выглядит идентично другой медузе, ранее обнаруженной тем же ученым. Впрочем, независимо от того, можете ли вы отличить Chironex blakangmati от Chironex yamaguchii, ученые рекомендуют держаться от них подальше, пишет Фокус.

Известно, что кубомедузы получили свое прозвище "морская оса" не из-за желто-черных полос на теле, причина кроется в том, что взаимодействие с этими видами действительно может быть опасно для людей.

Открытие было сделано морским биологом из Университета Тохоку в Японии Шерил Эймс во время экспедиции у побережья острова Сентоза в Сингапуре. Первоначально команда предположила, что это беспозвоночное является представителем C. yamaguchii, но позже геномное тестирование выявило нечто иное.

По словам доктора Эймс, они с коллегами поняли, что перед ними совершенно иной вид. Любопытно, что ученые даже вернулись на Окинаву, чтобы изучить образец, обнаруженный ранее. Результаты анализа показали, что помимо генетики, ключевое отличие C. blakangmati от трех известных родственников рода Chironex заключается в наличии перрадиальных лопастей.

Известно, что эта анатомическая особенность на нижней части колоколообразного тела кубомедузы усиливает пульсирующую мускулатуру, которая помогает ей передвигаться в воде. У других видов Chironex на кончиках перрадиальных лопастей есть заостренные каналы, но они отсутствовали у C. blakangmati.

Строение нового вида кубомедузы Фото: Tohoku University

Впрочем, с каналами или без, кубомедузы — удивительные существа. Исследования уже показали, что подавляющее большинство медуз полагаются на зрение и пассивно плавают в океанских течениях, но у представителей рода Chironex ничего подобного не наблюдается. При этом вид использует ту же мускулатуру, поддерживаемую радиальными лопастями, чтобы активно плыть по воде к своей цели.

Исследователи отмечают, что Chironex blakangmati, похоже, вполне оправдывает свое научное название, связанное с островом, у которого вид был обнаружен. Известно, что Сентоза в переводе с малайского означает "мир и спокойствие", но когда-то остров назывался иначе: исторически остров назывался Пулау Клаканг Мати, что дословно переводится как "Остров смерти сзади".

